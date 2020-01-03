東港籍漁船火燒船　台南海巡搶救撲滅火勢2人獲救

記者林悅／台南報導

艦隊分署第四海巡隊3日上午6時12分，接獲第六巡防區指揮部通報，蚵子寮安檢所守望人員監控海面時發現一艘東港籍「源」字號漁船，在高雄典寶溪外0.3浬處海域起火燃燒，經派巡防艇前往滅火，船上2人獲救，初步調查，疑似在作業時主機失火導致機艙起火。

▲東港籍「源」字號漁船，在高雄典寶溪外0.3浬處海域起火燃燒，經派巡防艇前往滅火，船上2人獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四海巡隊指出，蚵子寮安檢所派遣安檢所人員搭載4員駕駛橡皮艇前往現場，海巡隊派遣巡防艇前往協助救援，巡防艇於上午7時35分抵達通報海域，發現該船起火燃燒中，船上2名人員已被附近「東」字漁船平安救起，巡隊艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下於8時44分獲得控制，並與高雄海巡隊巡防艇接力戒護「東」船，拖帶返回東港鹽埔漁港，避免火勢復燃。

據船長表示，疑似在作業時，主機失火導致機艙起火冒出黑煙，船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊呼籲海上航行船舶，航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻維保，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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