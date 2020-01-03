33歲人妻「玩遊戲」戀15歲國中生　狂上摩鐵「5個月嘿咻14次」

▲人妻玩遊戲外遇15歲男國中生。（圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

台南一名33歲陳姓人妻，透過網路遊戲結識彰化一名15歲男國中生，兩人因常在遊戲互動聊天，產生情愫談起戀愛，人妻多次開車到彰化載男學生到各家摩鐵開房。東窗事發後，陳女被控妨害性自主，一審判決有期徒刑10個月，全案可上訴。

根據判決書指出，陳姓人妻在2017年8月玩網路遊戲時，認識住在彰化的國三男學生，她和對方擦出火花，竟不顧自己已婚身分，與未成年男學生發展「姊弟戀」。陳姓人妻甚至在5個月之內，多次從台南開車北上彰化，帶男學生到彰化交流道附近多間摩鐵，發生性行為次數至少14次，兩人甚至大膽玩「車震」。

不過男學生與人妻多次床戰的事情在學校曝光，校方得知後，由於男學生還未成年，因此校方也立即通報警方。彰化地院法官認為陳女不控制自身情慾，與身心尚未成熟的男學生多次發生性行為，影響男學生身心發展，相當不妥，法官將14次性交行為依次論罪，各判有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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