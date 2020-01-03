　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

33歲人妻「玩遊戲」戀15歲國中生　狂上摩鐵「5個月嘿咻14次」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

人妻玩遊戲外遇15歲男國中生，東窗事發後，人妻一審判決有期徒刑10個月。（圖／翻攝Pixabay）

▲人妻玩遊戲外遇15歲男國中生。（圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

台南一名33歲陳姓人妻，透過網路遊戲結識彰化一名15歲男國中生，兩人因常在遊戲互動聊天，產生情愫談起戀愛，人妻多次開車到彰化載男學生到各家摩鐵開房。東窗事發後，陳女被控妨害性自主，一審判決有期徒刑10個月，全案可上訴。

根據判決書指出，陳姓人妻在2017年8月玩網路遊戲時，認識住在彰化的國三男學生，她和對方擦出火花，竟不顧自己已婚身分，與未成年男學生發展「姊弟戀」。陳姓人妻甚至在5個月之內，多次從台南開車北上彰化，帶男學生到彰化交流道附近多間摩鐵，發生性行為次數至少14次，兩人甚至大膽玩「車震」。

不過男學生與人妻多次床戰的事情在學校曝光，校方得知後，由於男學生還未成年，因此校方也立即通報警方。彰化地院法官認為陳女不控制自身情慾，與身心尚未成熟的男學生多次發生性行為，影響男學生身心發展，相當不妥，法官將14次性交行為依次論罪，各判有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導
趙小僑做試管嬰兒「忍痛針插肚子」　公布結果當場痛哭
黑鷹失事／才剛結婚承諾：照顧一輩子！上尉副駕駛殉職　妻國外出差崩潰
黑鷹失事／黑鷹墜毀「前後折斷」夾擊沈一鳴　侍從官最後一刻「雙手緊抱總長」

ET快訊
建中、松山雙胞胎交換制服上課　一進教室結果慘了
台北賓館設「0102殉職將士會場」　民眾4日可前往追思
黑鷹副駕新婚卻天人永隔　妻倫敦聞死訊淚崩11字回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠錢不欠過年！白天上班晚上竊700萬電動工具...1到2折網拍賤賣

台64、新店「區間測速」首2日執法抓724件超速　國庫進帳86萬

腥夫擁小24歲嫩小三豪宅共枕　人妻跟蹤抓包...「2人習慣裸睡」被打臉

摩鐵爽玩3P！男有事暫離　返回驚見按摩師與女友「繼續交纏」…秒亮刀割斷它

男大生性侵宿舍前「洗門風」道歉　還辯：測試是否喜歡我

10年前消防替代役！熱血房仲店長捲袖助CPR　鬼門關前搶回73歲翁

超車撞上前方瑪莎拉蒂！維修費10到20萬…網驚：這個年難過了

33歲人妻「玩遊戲」戀15歲國中生　狂上摩鐵「5個月嘿咻14次」

約摩鐵拍性感照！攝影師下藥欺壓　她嚇壞秒脫「皮手環+眼罩」…躲廁所求救

「兩棲蛙人將軍」殉職…93歲老母親仍不知情　弟：請不要到我家關心

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

台中平價火鍋主打「自己做麵」 還有爆滿蛤蜊湯底...CP值超高

欠錢不欠過年！白天上班晚上竊700萬電動工具...1到2折網拍賤賣

台64、新店「區間測速」首2日執法抓724件超速　國庫進帳86萬

腥夫擁小24歲嫩小三豪宅共枕　人妻跟蹤抓包...「2人習慣裸睡」被打臉

摩鐵爽玩3P！男有事暫離　返回驚見按摩師與女友「繼續交纏」…秒亮刀割斷它

男大生性侵宿舍前「洗門風」道歉　還辯：測試是否喜歡我

10年前消防替代役！熱血房仲店長捲袖助CPR　鬼門關前搶回73歲翁

超車撞上前方瑪莎拉蒂！維修費10到20萬…網驚：這個年難過了

33歲人妻「玩遊戲」戀15歲國中生　狂上摩鐵「5個月嘿咻14次」

約摩鐵拍性感照！攝影師下藥欺壓　她嚇壞秒脫「皮手環+眼罩」…躲廁所求救

「兩棲蛙人將軍」殉職…93歲老母親仍不知情　弟：請不要到我家關心

父勸轉地勤…黑鷹正駕駛熱愛飛行總說：會考慮　元旦與母視訊成最後身影

年輕飛官剛結婚就罹難　父：做軍人第一天起命已經是國家的

國王中鋒戴德蒙喊「賣我」　遭聯盟開罰5萬美元

想吃！善菓屋、起士公爵「5款草莓聖品」到　草莓生乳酪佐OREO巧克力太邪惡

台新銀展望2020上半年「股優於債」　東奧、5G題材成投資亮點

BIGBANG首度合體好消息：4月站上美國舞台！YG跟著復活

黑盒子曝光！黑鷹墜毀原因靠它解密…指揮官曝直升機外觀：嚴格來說不是很完整

Uber以947億元收購競爭者Careem　積極開拓中東市場

2浪貓「分工」偷肉棒！　善良老闆「不抓包」：難怪一直少

利菁徐小可醉酒風波一年九個月　除夕夜破冰團圓

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

BMW大7台中試車！逆向撞機車　20歲男女亡

黑鷹墜機前後折斷　還原空難現場

騎車衝上跨年晚會男大生：對不起吳宗憲

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

黑鷹墜毀座位圖曝光！中將曹進平後排生還

八大兩年存5百萬　她下面永遠發炎

罵直播正妹「百人斬」　統神哥「國動」判拘

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

跨國吸金33億　夏于喬爸幕後陰謀曝光

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：與洪將軍有一面之緣難過不捨！

黃偉哲：與洪將軍有一面之緣難過不捨！

台南市長黃偉哲3日上午指出，黑鷹事件殉職的劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，都是非常優秀台南子弟，大家都深感不捨，其中洪將軍在他前陣子去歸仁基地勞軍時，特別跟他簡介國軍的各項直升機、設施，會後合影的時坐在他隔壁，算是有一面之緣，今天碰到這個噩耗，他個人來講特別覺得不捨。

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

狂扯四肢！10月嬰遭母與友人虐死

狂扯四肢！10月嬰遭母與友人虐死

台南就業中心年前10場徵才

台南就業中心年前10場徵才

訪黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

訪黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

關鍵字：

周刊王台南遊戲15歲國中生

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面