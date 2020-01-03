悼黑鷹慘劇扯年改...挨轟消費罹難者　王惠美：像楊蕙如一樣的網軍

▲彰化縣長王惠美昨日在臉書PO文哀悼，內文談及年金改革遭網友質疑消費亡者。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

空軍黑鷹直升機2日迫降墜毀於新北市烏來區、宜蘭交界處，釀成8死5傷，其中包括參謀總長沈一鳴、情次室助理次長洪鴻鈞、政戰局副局長于親文等高階將官均不幸罹難。彰化縣長王惠美獲知消息後，於臉書表示哀悼，並提到公務人員年金改革，遭網友質疑是在消費亡者；3日上午王惠美被媒體問及此事，她回應，那些留言都不是彰化縣的鄉親，比較像是楊蕙如一般的網軍，現在最重要的是國家應該如何讓軍警消得到最好的照顧。

參謀總長沈一鳴等高階將領2日前往東部地區高山站台視察慰勉，全機13人，不料搭乘的UH-60M黑營直升機因不明原因迫降，墜毀福山山區，導致8人死亡、5人受傷，重大事故引起全台關注。



王惠美2日晚間在臉書PO文，她表示，「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！今日各大媒體，傳來參謀總長等人執勤時不幸殉職的消息，除了令人感到無限遺憾外，也再次凸顯軍警消工作的高度危險性。然而，更令人遺憾的是，之前已通過的公務人員年金改革中，軍警消工作的特殊性並未充分獲得考量。如此的改革也讓我擔心，除了無法給予退休的軍警消人員足夠的保障外，更讓台灣面臨的軍警消人力缺口更加擴大」。

▲王惠美哀悼文中談及年金改革，遭網友猛烈抨擊。（圖／擷取自王惠美臉書頁面）

因內文談及年金改革，許多網友認為王惠美是在消費亡者，憤怒抨擊：「請問一下年金改革跟直升機墜機有什麼關係啊？」、「身為地方首長的妳，妳覺得這個時機點適合提這個嗎？」、「根本沒心追悼殉職國軍，利用此事借題發揮！」。

對此，王惠美3日上午接受媒體訪問，她說，對於一個意外的發生，除了不捨及哀悼之外，也不希望他像流星一樣的就過了，期待政府能夠對於軍警消這些特殊的公務人員，重視他們工作期間危勞的部分及退休之後相關的權益。而且，從立委到現在，她一路以來的原則都沒有變，如何讓這些基層的軍警消得到最好的照顧，這是國家應該要去考慮的。

她指出，那些留言幾乎都不是彰化縣的鄉親，有點像是楊蕙如般的網軍進來的，最主要的目的還是希望政府能夠對這些危勞的軍警消，他們在職的危險加給，以及他們退休之後的照顧，應該要給他們一個好的照顧，讓他們在工作的範圍內無後顧之憂。

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