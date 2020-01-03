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雲端最前線／黑鷹直升機意外頻傳？台灣2年14人罹難

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新聞節目中心／綜合報導

台灣發生歷來國軍高階將領最嚴重空難，2日上午空軍一架UH-60M黑鷹直升機，墜毀新北市烏來山區，釀成8死、5傷，軍警消出動超過300人搜救，而死者及傷者分別在當晚陸續被送下山，由於此次罹難者多半都坐在直升機前座，也引發網友討論是否與死傷有關？《雲端最前線》3日邀請過去經常隨高階將領搭機的前軍聞社記者閻大富、軍情與航空網站主編施孝瑋、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。

這起黑鷹直升機失事意外，引起台灣及國際關注，雖然選戰倒數，但蔡英文競選辦公室第一時間表示即刻起暫停三天造勢活動及相關行程，韓國瑜、宋楚瑜陣營也宣布停止兩天的競選活動，其他政黨、政治人物亦紛紛跟進。國防相關單位也從事發當天開始降半旗，向罹難者致意。

事故原因為何？各界都想知道答案，軍方3日一早出動特戰部隊，前往事發地搜尋失事直升機「黑盒子」，要進一步解讀墜毀真正原因。據了解，這架直升機失聯前最後通話內容為回報氣候，消息傳出後，救難隊以搜救直升機回報透露，現場有雲霧難以目視地面，至於失事原因是天候、機械或操作因素？等找到黑盒子後就能知道！登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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