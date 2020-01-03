13.3萬考生注意！　學測「試場分配表」看這邊

▲大考中心今日公布學測試場分配表。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度學科能力測驗1月17日至18日兩天，分別於33個考區，88個分區，3,310個試場舉行，共計有133,446人報考。大考中心今（3日）公布各考區分區「試場分配表」，考生可至大考中心網站「學科能力測驗專區」，提供查覽列印， 同時也提供電話語音（02-23643677）查詢。

109年學測各科選考人數分別為，國文 133,307人、英文133,136人、數學131,744人、社會114,190人、自然 103,318人。大考中心提醒考生，各分區考場學校將於16日下午2時至4時，開放查看試場；若有任何問題，考生請逕依試場分配表所列之電話與該考區承辦大學連絡或與大考中心02-23661416轉608連絡。

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大考中心提醒考生，考試當日請務必攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗。應試有效證件包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。若入場應試時未攜帶有效證件正本，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，扣減其該節成績1級分。

▲考生可於16日下午2時至4時查看試場。（圖／記者崔至雲攝）

大考中心強調，每一節次都會檢查應試有效證件，未攜帶且未依規定時間送達者亦以各節次扣減級分。建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，安心順利應考；考試通知若於考試前毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，請至該中心網站「學科能力測驗專區」查覽列印或電話語音查詢。考試通知非考試當日入場應試之必要文件，未攜帶入考場不列入違規處理。

大考中心也提醒，考生應考前務必詳閱試場規則以及違規處理辦法，包括入場事項、作答事項以及離場事項等，以避免因不小心違反規定而影響成績。近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，請特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智 慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機，放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，將視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為3級分，最高為全部成績。

