109學年學測通知單明寄發　1/3公布試場分配表

▲109年學測將在1月17日至18日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度學科能力測驗將在明年1月17日至18日舉行，總計有13 萬3千餘人報考，考試通知明（19日）寄發。大考中心提醒考生，若於寄發後第3個工作日內仍未收到，集體報名者請洽集體報名單位，個別報名者請至本中心網站「學科能力測驗試務專區」查覽列印或電話語音（02-23643677）查詢。

大考中心說明，考生收到考試通知後，請確實核校相關應試資料，如發現考試通知上姓名、身分證號、考區及報考科目等4項，有任一項與原報名資料不同者，請於考試通知寄發後3個工作日內提出更正，大考中心將依傳真內容更正資料，但不再重製、補發考試通知。更正後之資料，將在年1月3日連同試場分配表一併公告更新於應考資訊查詢系統，考生可自行至大考中心網站查覽或列印，或電話語音查詢。

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▲109年學測考試通知明（19日）寄發。（圖／記者李毓康攝）

大考中心提醒考生，考試當日需攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於入場應試時供監試人員查驗。應試有效證件包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，建議同時攜帶考試通知應試，以利查找試場，安心順利應考。

大考中心強調，近年考生違反試場規則者以攜帶具有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置居多，其中又以行動電話違規相對為多，請考生特別留意相關規定，以免被扣減成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音、關機鬧鐘等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依考試簡章違規處理辦法第8條與第24條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為3級分，最高為該節全部成績。

特別提醒考生，行動電話「完全關機」指完全關閉電源，以及同時關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能。請特別注意有些行動電話於電源關閉後仍可能自動開啟，例如有「關機鬧鐘」、定時開關機設定功能等，必須完全關閉才符合「完全關機」，此外，飛航模式、靜音模式等皆不符「完全關機」。

