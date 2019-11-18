影／高一生注意！明年4月試考新學測　範圍確定了：高一整年課程

記者許展溢／台北報導

為111年考招變革，大考中心今（18日）確定，預計明年4月13至17日，要針對本屆高一生進行新型態學測自然科、社會科試辦考試，範圍為高一整年課程。大考中心副主任鄭中平表示，到時會有部分課程學生沒上過，但此計畫是為讓學生先熟悉未來素養、混合導向題型，及適應新式答題卷，分數不是重點。

▲為111年考招變革，大考中心明、後年將進行試辦考試。（圖／記者李毓康攝）



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因應新課綱，教育部111年將推出新型態考試，學測從目前5科，改6科（數學單科分數學A、數學B）。指考改分科考試，從10科減至7科，計分由百分制改為45級分制。

鄭中平說，為讓首屆考生熟悉新型態考試，提出「試辦考試」計畫，已提教育部，將等最後核定。主要針對本屆所有有興趣的高一生，請學校調查只要有意願接受這次試辦考試，大考中心將會在年4月13至17日前準備足夠份數（自然、社會題本和新式卷卡合一答題卷）。

▲大考中心強調，試辦考試要先讓同學熟悉未來以素養為導向的題型。（圖／記者蔡玟君攝）



全台391所高中，鄭中平說，確切考試時間由各校決定，但大考中心到時會針對每校抽1至2班，回收自然、社會科各約2萬5千份試卷，共5萬份，由於有選擇題計分和非選擇閱卷，將比照閱卷委員訂定評分標準，計分後再將成績單寄給學生。其餘試卷會由各校自行批改，大考中心最後也會公布參考答案和評分標準。

至於試辦考試範圍為高一自然、社會兩科整年課程，鄭中平表示，有些學校這兩科輪流開，部分內容學生可能不會上到，不過分數不重要，意義其實不大，主要是要讓同學可以有機會了解新式答題卷和未來題目方向，考取經驗。

鄭中平強調，除明年會有自然、社會2科試辦考試，後年110年也會有第2次試辦考試，預計有6科包括國、英、數學A、數學B、自然和社會。目的是加強新課綱表達能力部分，還有新題型（混合題型）會有選擇題跟非選擇題，且素養比例將會比過去稍多一些，希望透過試辦考試，先讓同學們熟悉以素養、混合為導向的題型，和新式答題方式。