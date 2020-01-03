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新竹低溫8.3℃！週休晴朗穩定　下週三變天…強度可能達到「冷氣團」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到輻射冷卻效應影響，今晨新竹寶山僅8.3度。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到「輻射冷卻效應」影響，今晨氣溫依舊很低，清晨04：20在新竹寶山測得8.3度為平地最低溫。氣象專家吳德榮透露，未來5天無明顯冷空氣南下，天氣晴朗穩定，但是下週三(8日)有一波冷空氣南下，強度可能達到「大陸冷氣團」。

中央氣象局網站指出，今天各地大多以多雲到晴的天氣為主，僅東半部地區有零星短暫雨；溫度方面，清晨西半部及東北部低溫14-16度，新竹、苗栗沿海空曠地區及近山區有局部11度左右低溫發生的機率，其他地方低溫18、19度，白天西半部高溫25、26度，東半部23、24度，西半部日夜溫差大，要多加注意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲未來5天天氣穩定。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，未來5天無明顯冷空氣南下，今、明(3、4日)兩天晴朗穩定，各地白天溫暖舒適，早晚偏涼微冷，日夜溫差很大，應注意！北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。今日白天起氣溫：北部12至26度、中部13至27度、南部14至28度、東部14至26度。

最新模式模擬顯示，週(5)日有小股東北風、影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，對各地毫無影響。下週一、二(6、7日)東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫再升，白天溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。

下週三、四(8、9日)的模式模擬顯示，有一波冷空氣南下，水氣不多，北台灣明顯轉冷，其他地區氣溫也略下降。最新各國模式模擬的冷空氣強度，仍略有差異〔歐洲(ECMWF)模式的模擬強度達「大陸冷氣團」，美國(GFS)模式的模擬強度則仍為「東北季風」〕，由於是第6、7天的模式模擬，皆有「不確定性」，應持續觀察。

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