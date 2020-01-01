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2020首波冷氣團報到！驟冷11.8℃　下次變天時間曝

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲2020年首波冷氣團報到。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2020年首波冷氣團報到！原本預計跨年夜來到的東北季風，由於強度超過預期，讓台北市低溫降至13.8度，已經符合大陸冷氣團定義。氣象局預報員劉沛滕指出，1/1還是受到冷氣團影響，北台灣氣溫偏低，2日清晨沿海空曠地區要慎防輻射冷卻效應帶來的低溫。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，受大陸冷氣團影響，今(1)日清晨感受涼冷，清晨最低出現在新竹寶山11.8度；苗栗以北沿海空曠、近山區處及金門、馬祖可能出現11度左右低溫，南部及花東約16、17度。白天北台灣高溫約18-20度，一整天偏涼，中南部白天高溫約23-25度；隨著水氣減少，桃園以南大致為多雲到晴，大台北及花東地區有時飄些雨，僅基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區仍有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲2020第一天北台灣受到冷氣團影響溫度低。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(1日)白天起北部平地漸轉多雲，中南部為多雲時晴；氣溫緩升，北台灣仍偏涼；北海岸、東北部、及部分山區仍有局部短暫降雨的機率。今日氣溫：北部14至19度、中部14至24度、南部15至26度、東部14至23度。未來一週無明顯冷空氣南下，明日至週六(2至4日)西半部晴時多雲，氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，週(5)日有一小股東北風，影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，氣溫微降；對其他各地無影響。下週一、二(6、7日)東北風減弱，西半部晴時多雲，氣溫再升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率。

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