冷氣團發威「極度低溫8℃」！今起連6好天氣　下次「北台濕冷」時間曝

▲新竹寶山今晨出現8度低溫。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，加上水氣減少、輻射冷卻效應影響，清晨新竹平地站寶山出現超低溫8.0度，大台北地區則13-15度左右。氣象專家吳德榮指出，今天起連6天天氣穩定，下週三(8日)有冷空氣南下，根據歐洲模式模擬可能達「冷氣團」強度，北台灣再轉濕冷天氣。

氣象局網站資料指出，今（２日）晨受冷氣團影響，各地低溫普遍在13-16度，其中平地新竹寶山站在清晨5點時測得8度低溫。白天以後冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫略有回升，北部及東北部可以回升到20-23度，中南部及花東地區約24、25度。

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▲今起連6天天氣穩定。（衛星合成回波圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，未來六天無明顯冷空氣南下，今日至週六(2至4日)各地晴時多雲；氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。今日白天起氣溫：北部15至25度、中部14至27度、南部15至29度、東部15至27度。

週(5)日有一小股東北風影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，對其他各地無影響。下週一、二(6、7日)東北風減弱，各地晴時多雲；氣溫再升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。



下週三(8日)有一波冷空氣南下，北台灣轉「濕冷」，其他地區氣溫也會下降。歐洲(ECMWF)模式的模擬強度達「大陸冷氣團」，美國(GFS)模式的模擬強度則仍為「東北季風」，由於是第7天的模式模擬，皆有「不確定性」，需持續觀察。