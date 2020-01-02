　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團發威「極度低溫8℃」！今起連6好天氣　下次「北台濕冷」時間曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲新竹寶山今晨出現8度低溫。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，加上水氣減少、輻射冷卻效應影響，清晨新竹平地站寶山出現超低溫8.0度，大台北地區則13-15度左右。氣象專家吳德榮指出，今天起連6天天氣穩定，下週三(8日)有冷空氣南下，根據歐洲模式模擬可能達「冷氣團」強度，北台灣再轉濕冷天氣。

氣象局網站資料指出，今（２日）晨受冷氣團影響，各地低溫普遍在13-16度，其中平地新竹寶山站在清晨5點時測得8度低溫。白天以後冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫略有回升，北部及東北部可以回升到20-23度，中南部及花東地區約24、25度。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今起連6天天氣穩定。（衛星合成回波圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，未來六天無明顯冷空氣南下，今日至週六(2至4日)各地晴時多雲；氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。今日白天起氣溫：北部15至25度、中部14至27度、南部15至29度、東部15至27度。

週(5)日有一小股東北風影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，對其他各地無影響。下週一、二(6、7日)東北風減弱，各地晴時多雲；氣溫再升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。

下週三(8日)有一波冷空氣南下，北台灣轉「濕冷」，其他地區氣溫也會下降。歐洲(ECMWF)模式的模擬強度達「大陸冷氣團」，美國(GFS)模式的模擬強度則仍為「東北季風」，由於是第7天的模式模擬，皆有「不確定性」，需持續觀察。

ET快訊
詭異男超商偷看！店員妹秒喊2字讓她陷回憶　萬人哭了
新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹翻香檳塔　整場婚禮被毀了
金希澈認愛MOMO！出道15年首度公開戀愛　2020第一對藝
濱崎步爆未婚生子！　網瘋傳「當代理孕母」…精主是小20歲舞者
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團發威「極度低溫8℃」！今起連6好天氣　下次「北台濕冷」時間曝

「三太子降駕」搞到全身血！酒店妹為神服務　父將人撞死崩潰

「古曼童突然失控！」為發大財養小鬼　酒店正妹慘遭嬰靈反噬發狂

永福星星兒家族歡度2020元旦　許願感恩大家幫忙！

台南鹿耳門天后宮庚子鼠年「迎喜神」　杯選少年禮官、仙女

低能量雷射　非侵入性且安全性高的醫療小幫手

給有緣人接下霉氣！　風水師曝「百元轉運法」：撿到表示強運

市場震撼！館長開賣乾拌麵「1包30元」附4包醬　保證好吃：我只賺3塊

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈！網友：我要哭了～

元旦起8縣市百貨「內用禁供免洗餐具」　 首日稽查新北開出2罰單

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

冷氣團發威「極度低溫8℃」！今起連6好天氣　下次「北台濕冷」時間曝

「三太子降駕」搞到全身血！酒店妹為神服務　父將人撞死崩潰

「古曼童突然失控！」為發大財養小鬼　酒店正妹慘遭嬰靈反噬發狂

永福星星兒家族歡度2020元旦　許願感恩大家幫忙！

台南鹿耳門天后宮庚子鼠年「迎喜神」　杯選少年禮官、仙女

低能量雷射　非侵入性且安全性高的醫療小幫手

給有緣人接下霉氣！　風水師曝「百元轉運法」：撿到表示強運

市場震撼！館長開賣乾拌麵「1包30元」附4包醬　保證好吃：我只賺3塊

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈！網友：我要哭了～

元旦起8縣市百貨「內用禁供免洗餐具」　 首日稽查新北開出2罰單

賴神站路口！民眾熱情比「3」加油　賴清德：有信心！步步為營直到台灣贏

有情資？維安建議穿防彈背心、站路口變只致意　蔡英文提2原因

希澈4年前就心動！　光聽MOMO就幸福笑「一見本人臉漲紅」狂讚：仙女

「日月明功」集體虐殺真相！「傳統父權」讓心靈失控　宗教變調害死18歲男高生

2019年最高轉售價球鞋TOP 9出爐！Off-White入選4雙　第1名竟要價台幣11萬

瘋電影／8級警戒　當超能力被社會排擠時

幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

IG正妹網紅收「高清男根照2張」：好好欣賞…截圖PO出反被刪文　官方回應了

電動車沒電「可愛機器人來幫你充」！再也不怕充電車位被霸佔

買股5天賠光2年薪！碩士男靠「棒球」 賺回千萬　7成勝率算價術揭密

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

生活熱門新聞

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂

館長開賣乾拌麵　1包30元附4包醬

三太子降駕全身血　酒店妹為神服務不收費

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

給有緣人接下霉氣！風水師曝百元轉運法

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

長達半個月！春節「爽休16天」攻略曝

更多熱門

相關新聞

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

2020年首波冷氣團報到！原本預計跨年夜來到的東北季風，由於強度超過預期，讓台北市低溫降至13.8度，已經符合大陸冷氣團定義。氣象局預報員劉沛滕指出，1/1還是受到冷氣團影響，北台灣氣溫偏低，2日清晨沿海空曠地區要慎防輻射冷卻效應帶來的低溫。

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

全台3大煙火秀最佳視角曝光

全台3大煙火秀最佳視角曝光

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

跨年倒數「當街點煙火筒」爆炸...五官下秒被炸爛

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

希澈、MOMO元旦又被爆「熱戀ing」

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

水壺女霸佔咖啡廳12空位！他傻：沒點飲料耶

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面