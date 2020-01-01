升級冷氣團！苗栗以北大降溫「剩11°C」　濕冷→乾冷有感凍一天

▲升級大陸冷氣團！苗栗以北大降溫剩11°C。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

冷空氣升級！中央氣象局觀測，跨年夜起受新一波大陸冷氣團影響，一直到元旦清晨是這波冷空氣最強時候，中部以北及東北部低溫將下探13度，苗栗以北沿海空曠、近山區及金馬甚至將出現11度低溫，入夜起降雨漸緩，僅基隆北海岸、北部山區及東北部降雨機率稍高，北台灣一整天有感偏涼不到20度。

氣象局預報，受大陸冷氣團影響，跨年夜至1月1日元旦清晨感受涼冷，中部以北及宜蘭氣溫將下探至13到15度，苗栗以北沿海空曠、近山區處及金門、馬祖可能出現11度左右低溫，南部及花東約16度。白天起北台灣高溫約18至20度，一整天偏涼；中南部高溫約有23至25度。

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▲雨停了！濕冷→乾冷北台灣有感急凍11度。（圖／中央氣象局）



隨著水氣減少，跨年夜至元旦桃園以南大致多雲到晴，大台北及花東有時飄些雨，僅基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨。

氣象局預估，1月2日（周四）之後，大陸冷氣團減弱，各地除早晚仍涼外，白天大多是舒適溫暖的天氣，中南部日夜溫差大；2、3日（周五）各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

天氣風險公司總經理彭啟明也分析，冷空氣將在跨年夜至元旦清晨達到最強，空曠地區低溫恐下探12至14度，之後天氣將逐漸轉乾轉晴，元旦白天晴朗，未來一周大致晴朗回溫。北部、東半部因雲量多，看到2020第一道曙光的機會偏低；中南部相對位處東北風的背風側，跨年夜天氣相對穩定。

彭啟明預估，元旦當天會有較乾空氣移入，各地天氣將陸續好轉，尤其西半部可望撥雲見日。1月1日晚間到2日早上仍有輻射冷卻機會，北部、西半部局部地區在空曠、沿海地區仍可能下探13度。