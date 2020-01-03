桂格跨年「送萬人回家」續攤嗨翻天　　5X人蔘幫你提振「精氣神」挑戰2020

▲《桂格5X人蔘送萬人回家》在跨年夜陪民眾一起迎接2020。（圖／品牌提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

迎接2020，不管是跑趴喝到爽，或是到101大樓一起吶喊倒數最後10秒的跨年煙火，都用精彩的跨年活動為一年劃下完美句點。今年絢爛煙火結束，在信義街頭準備往捷運站散場時，你有發現有許多人都拿著小小一包「桂格5X人蔘濃縮精華飲」，精神奕奕的看起來準備要前往下一攤繼續嗨嗎？

桂格在跨年夜特別舉辦《桂格5X人蔘送萬人回家 桂格與你一路嗨蔘到2020年》，從跨年夜20:00在ATT 4 FUN周遭瘋狂登場，一路陪大家瘋到隔天凌晨2:00。大家在跨年跑趴嗨翻天、賣力吶喊揮別2019年時，桂格在街頭發送「桂格5X人蔘濃縮精華飲」陪著你，輕巧方便的包裝加上即開即飲的設計，讓大家下班後在跨年派對上能即時提振精神，桂格更加碼「送萬人回家」，提供一萬枚北捷代幣，讓不管是跨年返家，或要直奔下一攤的人可搭著捷運一路嗨到爆。



▼桂格祭出超激優惠陪大家度過2020。



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而新的一年，千萬勞工朋友最關心的小確幸就是2020有幾個連假，畢竟每天打拼事業，總是需要好好放個長假，再好好面對工作的繁忙。桂格一直秉持著「Work hard, Play hard」的理念，在能夠玩樂的時候就要用力、好好去享受，再帶著愉悅心情繼續面對職場下一個挑戰，所有在旅程中玩樂、消耗的精神就交給5X人蔘濃縮精華飲引迅速補充，小小一包超適合隨身攜帶、輕輕撕開就可以飲用，絕對是工作、出遊補充精神最好伙伴。

▲連假狂歡、熬夜流失的精神，就讓桂格替你補充。（圖／記者許力方製、行政院）

全新上市的「桂格5X人蔘濃縮精華飲」為5倍液態濃縮人蔘精華好吸收，輕巧包裝隨身攜帶超方便，撕開即刻飲用，可迅速補充精神，符合上班族、現代人喜歡方便、有效率的需求，無論是熬夜加班、下班續攤，或是日常的保健，都是新一代好選擇。除了經典版「5X人蔘濃縮精華飲」能即時恢復能量，補充精神外，也針對男女性推出不同版：專為女性迅速補充好氣色的「5X蜜人蔘濃縮精華飲」，內含蜂蜜、紅棗，喝起來不苦澀、溫潤少負擔，持續使用就能有好精神；讓男性不斷保持續航力的「5X蟲草人蔘濃縮精華飲」，內含蟲草提供上班族最需要的續航力，及時補足好精神，無論哪一款都適合長期飲用，忙碌現代人日常養身保健的最佳夥伴。

不管過去的一年過得如何，2020已經到來，要帶著「WORK HARD & PLAY HARD」的精神，認真的玩、用力的工作，替自己的生活譜出最精彩的煙火，流失的精氣神就讓今年最夯小物「桂格5X人蔘濃縮精華飲系列」幫你補充，一起克服未知一年新的挑戰吧！

▼即撕即飲的設計超適合放在包包隨時補充精氣神。



2020新年促銷活動資訊

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