大健康商機／老齡化推動產業騰飛！　2020行業規模將達35兆

▲伴隨「十三五」規劃建議落地，「健康中國」正式升級至大陸國家戰略 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

隨著大陸經濟騰飛和消費升級，以及人口老齡化加劇，人們對健康的追求快速上漲，大健康產業迎來廣闊的發展空間。據大陸國務院發佈的消息，到2020年健康服務業總規模達到8兆（人民幣，下同，約新台幣35兆）以上，另外《健康中國2030規劃綱要》提出，2030年產業總值達到13兆，要從治病為中心轉變為以人民健康為中心。

大健康是根據時代發展、社會需求與疾病譜的改變，提出的一種全局的理念，圍繞著人的衣食住行以及生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區，提倡科學的健康生活，以及正確的健康消費等。

▲如今的人愈發注重健康。（圖／CFP）

在時代的推進下，民眾的健康意識大幅提高。最新數據顯示，2015年大陸居民健康素養水平是9.48%，還不到10%，但2018年就升至17.6%。當局也因此定下目標，計劃到2030年健康素養水平提升到30%，也就是說，100個人當中，有30個人知道怎麼去養生，知道自己什麼樣的行為習慣是健康的。

在這樣的發展趨勢下，大健康產業無意成為如今的經濟核心產業。據《華夏時報》報導，無限極（中國）媒體事務總監張前上月就在中國經濟媒體高層峰會上指出，未來與消費者生活息息相關的大健康產業，能打造成新的經濟增長點。

在張前看來，人口老齡化加劇也推動了大健康產業。他表示，「2030年中國的老齡人口將達到整個居民人數的四分之一，目前人均壽命是76歲，有數據表明這76歲有8年的時間是在疾病狀態中渡過的，所以每個人對於健康的需求都是非常迫切的，這也是為什麼我認為健康素養是新的經濟增長點的原因。」

▲保健品的服用逐步年輕化 。（圖／記者蔡儀潔攝）

《健康中國2030規劃綱要》明確提出，2030年健康服務業總值達到13兆，要從治病為中心轉變為以人民健康為中心。現在消費者對於健康產品的訴求，已從吃得安全轉向吃得健康、吃得快樂，很多企業也紛紛往大健康產業去轉型，例如阿里、萬達集團等。

數據顯示，在美國整個健康產業GDP當中已經達到近20%，加拿大、日本也超過10%，在世界範圍內健康產業的產值年增長率約為25%到30%，是世界GDP增長率的近10倍。但大陸健康產業在國民經濟當中的佔比僅為5%，可以說未來的增長空間很大。