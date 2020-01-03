大健康商機／台北90後廈門開健檢中心　曾被怒罵如今「營業額年飆20%」

▲壽彥軒在介紹設備。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸健康意識的抬頭帶動了巨大商機，2020年健康服務業總規模將超過8兆（人民幣，下同）。對於這股浪潮，在廈門擔任健康檢查中心董事總經理的壽彥軒就很有感，「2007年跑業務，打電話問別人要不要體檢，結果被罵『在詛咒我嗎』，現在反而是民眾來諮詢各種檢查服務，營業額每年都有20%至30%的高增長。

▼ 健檢中心櫃檯 。（圖／記者蔡儀潔攝）

壽彥軒2007年來到廈門，如今經營著「向陽潔宇」健檢中心，多年的時間見證了大陸健康業的快速發展，「特別是這5年，明顯感受到民眾健康意識不斷抬頭，觀念也越來越普及，從體檢、養身、保險等各個方面都能體現。」

他進一步闡述稱，「過去民眾對體檢沒有概念，就像我2007年跑業務的時候，打電話問「要不要體檢」、反而被罵你在詛咒我嗎，現在就已經不再會有這種現象，反而是民眾來問我們怎麼體檢比較好，而且也越來越多企業提供免費體檢的福利，大大小小的公司都有，這也是很大的改變。」

▲ 向陽潔宇更注重檢測的嚴謹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起大健康產業的發展，壽彥軒表示相當看好，「這背後商機非常大，市場競爭也進入白熱化，非常激烈，以廈門來說，不算公立醫院，光是獨立健檢中心就超過10間，大家都在搶客人，整個趨勢也是朝服務高端化前進，民眾也更加注重品質，一些跟不上節奏的只能面臨市場淘汰。

儘管競爭日益激烈，「向陽潔宇」靠著台灣的服務理念，營業額蒸蒸日上。壽彥軒介紹說，中心不僅是健檢單位，還提供健康管理服務，除了開通諮詢熱線外，同時設立了「健康管家」這樣的人工客服，在微信上回答顧客的疑問，另外每週會以專題的形式宣導健康意識，發送像「頭痛怎麼辦」這類的知識小百科。

▲中心內的貴賓室能滿足顧客的隱私要求 。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著近年大陸互聯網（網際網路）的騰飛，健康管理服務也轉戰其中。壽彥軒表示，他們成立了「健康互聯網平台」，主打微信小程序，不僅每天發送健康小知識、提開設小遊戲，更提供對接海外醫療的服務，譬如可以幫客戶到台灣打疫苗，或者協助癌症病人轉診到台灣醫院等。

▲等待室在播放健康宣傳片 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，顧客如果每天閱讀小程序上發送的知識百科，就會獲得5積分，可以用來等價折抵體檢項目，譬如連續看1個月，就能折抵150元，「互聯網+」的模式為中心帶來了引流，運營僅半年就有500多筆訂單。

壽彥軒說，在台式服務理念的經營下，如今「向陽潔宇」也成了廈門業內的標竿，每年顧客可有5、6萬，回頭率高達8成，「不過台灣青年如果有意西進，建議抱著學習的心、歸零的態度來闖蕩，兩邊的市場還是有所不同。」

▼ 壽彥軒強調在經營中帶有台式服務 。（圖／記者蔡儀潔攝）