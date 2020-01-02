台南市第2大　永康抽水站機組更新啟用

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，與內政部營建署副主任於望聖一同出席工程竣工啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第2大抽水站「永康抽水站」機組更新工程竣工，1月2日台南市長黃偉哲率市政府團隊，與內政部營建署副主任於望聖一同出席工程竣工啟用典禮，市議員李鎮國、穎艾達利(Ingay Tali)、楊中成、林易瑩、林阳乙、林宜瑾、黃麗招，也一同到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，感謝營建署補助經費，使得永康抽水站的機組更新後抽水效能更好，這種高效能的抽水機希望能備而不用，但多一分準備就少一分損失，尤其在暴雨短時強降雨發生時，原舊機組已經19年無更新，所以更新抽水機組後，相信未來對於永康區及安南區的民眾安全更有保障，也期許在台南市政府團隊努力下，能有效減緩汛期期間因強降雨所帶來的積淹水問題，全力保障台南市民生命財產的安全。

水利局表示，永康抽水站位於永康區鹽洲里永康大排出水口左岸鹽水溪及永康大排交匯間，用以解決永康區永康大排周遭低地一帶淹水問題，永康大排周遭低地，長期因鹽水溪外水位高漲，使得內水排除不易，每當豪雨發生期間，該處低窪地區時有淹水情事發生。永康抽水站總抽水量達40cms，集水面積達1980公頃，主要收集抽排低地區無法自然排除之內水，經由低地集水路收集暴雨期間洪水，統一由永康大排流入抽水站前池後，再透過抽水站以抽排之方式排入鹽水溪。

水利局進一步說明，永康抽水站興建設站已長達19年，當初還從荷蘭取經設計， 以5台阿基米德螺旋式抽水機組設置，抽水總容量達40cms，是台南第2大抽水站。然而，早期抽水站旁鹽水溪防洪設計水位約5.7m，如今環境變遷，鹽水溪100年防洪標準水位提升到7.33m時，原有抽水機組抽排效能不足，另外原本5台 8cms抽水機組經長時間使用導致機器老舊，已無法滿足永康大排流量的改變，在急降雨下恐抽水不及，加上集水區中下游屬低窪地區，暴雨一來就容易造成該區積淹水。

水利局指出，本工程獲營建署流域綜合治理計畫補助2億1840萬元，加上市府配合款及自籌款8740萬元，共計3億580萬元，於2017年9月開工，如期於2019年11月30日完工，機組更新內容包含新建5台各8cms豎軸抽水機組，使永康抽水站抽水量40cms更有效率的執行，永康抽水站已投入防洪排水運轉行列，平日委由抽水站代操作廠商人員進駐管理，並於颱風豪雨期間負責操作抽水機抽排水，發揮抽水站排洪功能。此外，位於永康大排左側之尚頂里尚頂路、鹽州里洲工街與中正南路鄰近地區，屬六甲頂排水分區，區域位於雨水下水道系統下游端，由於本身地勢低窪且鹽水溪外水位過高導致無法重力排放，故常生水患，雖有抽水站地點規劃，惟礙於仍屬私地，徵收經費龐大無法闢建抽水站，目前規劃利用永康抽水站旁之公地，採共用排水調壓槽減少再次破堤之技術工法，新設總抽水量20cms之鹽洲抽水站，總工程經費2億元，目前中央已核定第1期設計費，後續將持續爭取分期工程經費興建抽水站。



水利局提及台南市大型防洪抽水站已達56站，其中部分機組經長期使用效率下滑或已屆使用期限，老舊抽水站機組更新為持續不斷進行之工作，將定期檢討既有設備抽水效能，針對已無修繕效益的機組設備進行汰舊換新。

台南市因先天地形因素容易淹水，治水是首要積極面對的挑戰，面對極端氣候，多一分準備就少一分損失，治水的工作沒有最好，只有做到更好，以現有的水利設備，不敢保證百分之百一定不淹水，但會其所能減少淹水的傷害，為台南市民打造一個安全無虞的生活環境。