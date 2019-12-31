台南市消防局澄清　議長郭信良等人並未影響救災

▲台南市議會議長郭信良等人，接受民眾陳情到火場關心，被誤會影響消防救災，台南市消防局特予以澄清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關永康區富強路二段398巷工廠火警，消防局以搜救人命優先，成功救出脫困1人及達成任務，免於造成遺憾，惟近來網路流傳台南市議會議長郭信良、議員林燕祝及陳秋萍於救災現場關切消防人員救災過程影片，導致民眾誤會議長及議員影響現場救災，消防局澄清說明郭議長們係事後才到場，並無影響救災情事。

台南市消防局指出，該局獲報後即派遣各式車輛出勤救災，在前往救災途中發現大量濃煙竄出，立即增派各式車輛前往支援，總計出動41輛消防車106名警消，含義消約200人；在火場初期獲報富強路二段146號之7鐵皮工廠內有人員受困，消防人員火場救災積極作為，以搜救人命為優先，成功救出脫困1人及達成任務使命，免於造成遺憾。

由於近日網路流傳本市議會議長郭信良、林燕祝議員及陳秋萍議員於救災現場關切消防人員救災過程影片，導致市民及網友誤會郭信良議長及議員們到場影響現場救災，對此，消防局特此澄清指出，當日郭信良議長接受災民眾陳情，立即前往現場關心及慰問受災民眾，火警發生時間為25日上午10時30分，撲滅為25日中午12時24分，郭信良議長及兩位議員皆為當日下午2時許始到現場關切消防人員火災搶救過程並慰問受災民眾，並非於搶救過程中到場，尚無影響消防人員救災之情事發生。

另對於受災民眾質疑消防人員救災情形，台南市消防局持續深入調查並精進各式搶救作為，亦會強化警、義消人員之相關教育訓練。消防局再次聲明網路影片並無法完全顯示火災現場搶救之過程，請民眾切勿盡信網路上所流傳之影片及留言，以免誤成誤解。