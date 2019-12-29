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台南市撲殺第2例禽流感雞隻　共撲殺8209隻黑羽土雞

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▲台南市撲殺今年的第2例禽流感案例場雞隻，確診為H5N5亞型禽流感，共撲殺8209隻黑羽土雞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市撲殺今年的第2例禽流感案例場雞隻，確診為H5N5亞型禽流感，共撲殺8209隻黑羽土雞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市29日再撲殺今年的第2例禽流感案例場雞隻，確診為H5N5亞型禽流感，共撲殺8209隻黑羽土雞，台南市長黃偉哲指示動保處，要積極防範疫情擴散，並要求養禽業者務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒、保溫通風及人員進出管制，避免疫情再發生。

台南市動保處接到養禽場畜主主動通報後，即依標準作業程序作業，並在確診為高病原性禽流感立即執行撲殺處置，將場內罹病雞隻全數撲殺，並運往焚化爐進行銷燬，無流入市面之疑慮，市民對於禽肉可以放心食用。

此次檢出H5N5的禽流感亞型，是今年全台禽流感案例的第4例，可能的來源為現階段存在台灣的H5N2病毒與野鳥攜帶HXN5病毒發生重組，但也無法完全排除由野鳥攜帶而來，並推測此亞型可能藉由人車及其他鳥禽等傳播方式由鄰近縣市傳播至台南。

▲台南市撲殺今年的第2例禽流感案例場雞隻，確診為H5N5亞型禽流感，共撲殺8209隻黑羽土雞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，為防範疫情擴散，已指示農業局動保處後續須緊急啟動各項強化防疫措施，動員獸醫人力至案例場周邊半徑3公里禽場，進行一次全面性採樣檢驗及疫情訪視，將距離案例場周邊的高風險禽場進行監控，並要求輔導養禽業者強化防護措施，確實阻絕禽流感病毒入侵之風險，及提供消毒藥劑供半徑3公里內的禽場進行自主防疫消毒，更持續派遣消毒車加強本市禽場周邊地區噴霧消毒工作，將環境中之病毒降到最低，避免本市再發生疫情。

▲台南市撲殺今年的第2例禽流感案例場雞隻，確診為H5N5亞型禽流感，共撲殺8209隻黑羽土雞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提醒，全台禽流感疫情仍持續在發生，今年迄今已發生82場高病原性禽流感案例，目前已進入冬季的禽流感好發時節，南部天氣溫差大且近來下雨潮濕，防範疫情須更加到位，養禽業者對於防疫工作不可鬆懈，務必落實自家養禽場生物安全措施，阻絕禽流感等病原入侵為首要，市府也將強化各項防疫作為來協助業者，以共同防堵疫情再發生。

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