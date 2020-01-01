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低能量雷射　非侵入性且安全性高的醫療小幫手

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▲成大醫院皮膚部王羽安醫師表示，低能量雷射可以刺激細胞，提供傷口癒合不良或疼痛的治療新選擇。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院皮膚部王羽安醫師表示，低能量雷射可以刺激細胞，提供傷口癒合不良或疼痛的治療新選擇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

醫學上使用的雷射近幾年進步神速，不是只用在醫美而已，成大醫院皮膚部王羽安醫師表示，像新的低能量雷射可以刺激細胞，提供傷口癒合不良或疼痛的治療新選擇。

王羽安醫師說，低能量雷射（簡稱LLLT）的波長在450-1100nm（奈米），輸出功率<500mW（毫瓦）的能量比一般傳統雷射來得小，因此不太會造成生物結構組織的破壞；相反的，這些微弱的能量反而能刺激細胞產生反應，如：促進局部的血液循環、調節細胞的功能、提升免疫機能、促進細胞代謝能力等，並透過這些生理變化達到臨床功效。

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以慢性傷口或糖尿病足為例，王羽安醫師指出，低能量雷射能減少局發炎細胞的反應，改善局部的血液循環，另一方面還能活化幹細胞，促進膠原蛋白合成及組織自我修復，進而讓傷口加速癒合。

王羽安醫師說，在皮膚科的範疇中，能運用低能量雷射治療的疾病，包含帶狀疱疹後神經痛、分節性白斑、禿髮、燒燙傷、肥厚性疤痕或蟹足腫、青春痘、乾癬等。

低能量雷射幾乎沒什麼副作用，病人只需注意在治療時戴好特殊護目鏡或避免直視，以保護雙眼，其餘如疼痛、色素性沈澱等一般雷射較常見的問題均鮮少發生，已被證實為安全性極佳的非侵入性治療方式。

王羽安醫師說，低能量雷射有健保給付的適應症，包含有：分節性白斑、慢性皮膚潰瘍與帶狀疱疹後神經痛等，這3項經標準治療後，如需要低能量雷射輔助治療，得由皮膚專科醫師詳細診視病灶評估。

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