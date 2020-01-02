「親自任命」沈一鳴為空軍司令　馬英九緊急取消行程！沉痛回應

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍UH-60M黑鷹直升機2日墜落烏來山區，釀成8人罹難，其中包括參謀總長沈一鳴上將，是歷來殉職的國軍將領中最高首長。前總統馬英九表示，當年他親自任命沈一鳴為空軍司令，如此優秀的將領喪生，令他感到相當難過、不捨。

馬英九2日下午拜訪台中立委第三選區，與國民黨候選人楊瓊瓔一起發春聯。消息傳來後，馬英九坦言心情受到影響，心情也倍感沉痛，因此取消後續陪同楊瓊瓔車隊掃街的行程。

▲前總統馬英九聽聞消息，感到相當難過不捨。（資料照／記者林敬旻攝）

馬英九表示，當年他親自任命沈一鳴為空軍司令，之後沈到國防部擔任軍政副部長，而後任參謀總長，是非常優秀的軍官。他回憶，當年從法國購買幻象戰鬥機時，沈一鳴也是將戰機接回國的主要人物，如今這樣優秀的將領殉職，他內心很難過。

沈一鳴是中華民國空軍二級上將，現任參謀總長，曾任國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官等職，曾參與過大漠計畫。2019年6月27日調任國防部參謀總長，7月1日生效。

沈一鳴也是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，空軍軍官學校1979年班（68年班）第一名畢業，經歷三軍大學（現國防大學）軍種指揮參謀教育1992年班（81年班），也曾赴美深造，取得美國空軍戰爭學院2002年班戰略碩士。

▲參謀總長沈一鳴出席元旦升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲沈一鳴2015年任空軍司令，聽取簡報。（圖／國防部發言人）