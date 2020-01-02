機車族看過來！駕訓補助1300元開跑　為期11個月、萬人受惠

▲多數人僅自行練習騎乘機車，不會上駕訓班。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局去年辦理機車駕訓補助計畫，完成駕訓騎士的違規率大減7.47％，於是今年再擴大辦理，補助金額由1000元提高至1300元，名額由6000名增至1萬名，自今年元旦起至11月30日間，只要完訓並通過考照的騎士，都可領取補助。

我國機車族龐大，但機車考照不像汽車考照，不必完成駕訓班課程也能報考，導致機車騎士防禦能力差，去年因機車車禍而死亡的比例更佔車禍總數6成以上。為加強騎士能力，公總去年4月推出「機車駕訓補助」，考生只要負擔1800元到2700的學費就可完訓。

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公路總局表示，去年辦理機車駕訓補助，經問卷統計，參加訓練學員有96.2％對課程內容感到滿意，98.3％的民眾認為對增進交通安全認知及騎乘技巧有幫助。

另外，經統計去年接受機車駕訓考取駕照的民眾，違規率為4.17％，相較於未參加駕訓民眾違規率11.64％，也降低7.47％，顯見機車駕訓有效提升民眾安全騎車的觀念及技術。公總表示，收到許多反應，希望能持續辦理該計畫。

▲機車族人數眾多。（圖／記者林敬旻攝）

公總表示，只要在今年元旦起至11月30日間，報考16小時的機車駕訓班並完成考照，就可領取1300元的補助，換算下來考生只要負擔1500元到2400元即可完訓，補助名額共1萬人，總經費約1300萬元。

公總表示，目前全台辦理機車班之駕訓班有31家，民眾透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，確實明顯有效提升及養成安全的騎車觀念及防禦駕駛技巧，且終生受用。

公總監理組副組長魏武聖表示，機車駕訓班會讓考生實際駕駛機車上路，並了解騎車時會遇到的危機等，課程包含學科與術科，學科如防禦駕駛、駕駛道德、法規認識；術科如認識紅綠燈、平交道、變換車道等，另外駕訓班也會在機車上安裝錄影設備，以確認考生身份。