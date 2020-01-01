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獨／夢時代緊鄰加油站「爆氣」跨年　沒發大財！員工怒：車不要再進來了

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市政府在夢時代舉辦跨年演唱會，隨著時間越來越接近倒數時刻，前來參與的民眾越來越多，不過停車成了一大問題，緊鄰在活動現場旁的成功路一間加油站，被隨意的民眾亂停車，成了臨時停車場，讓加油站員工爆氣，拿出指揮棒高喊不要再亂停車了，記者詢問怎麼會這樣，員工說：「他們都是假裝要上廁所，真停車，然後人就不見了」。

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

位在成功路緊鄰夢時代旁邊有一間加油站，就看到不少機車一部一部的騎進加油站，不過他們卻不是騎往加油島，而是找到空位就把車停了下來，然後人就不見了，而且說也好笑，大家還頗有規矩，一下子就一排、兩排，到第三排，排得相當整齊，不過看在加油站員工眼裡，是氣壞了。

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，還很有秩序的一排一排 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工拿指揮棒來趕人。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊的加油站不是臨時停車場，不知情的民眾騎進來後被趕走。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者就直擊一名員工對著騎車進來的民眾，口氣並不是很好：「可以不要再亂停了，這裡並不是停車場」，趕走了一批又來一批，氣得她拿出了指揮棒，就站在靠近被民眾隨意停車的地方前面，揮著指揮棒，要大家快點離開」。最後甚至拿出三角錐要來擋著機車。

記者看不下去也提醒進來的民眾，加油站是屬於私人土地不能隨便停車，不過還是遇到一對女性民眾刻意沒聽到，然後機車擺了就走，記者也詢問加油站員工，她很無奈表示每年都這樣：「因為我們這邊不能停，很多人都跟我們說他要進廁所，然後人就走了，要不然就跑不見，所以變成我們趕也趕不完，可能我們去加個油，這邊又多了一堆」，記者繼續追問：「沒有找警察來處理喔」，員工回答：「警察說是我們私人場地，他們不管，他們只能做勸導的動作」。

▲夢時代旁邊的加油站被民眾任意當成了臨時停車場，加油站員工很不高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夢時代旁邊規劃的停車場停滿了，造成加油站受害變成臨時停車場 。（圖／記者吳奕靖攝）

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