打檔機車負重長跑難不倒！　熱血女青年獲森林護管員正取

▲▼青年女豪傑騎乘打檔機車、負重跑走、筆試及口試重重難關中脫穎而出，名列第二可謂巾幗不讓鬚眉。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

林務局台東林區管理處109年約僱森林護管員甄試30日放榜，本次考生計有15人，到考13人，到考率86.67%，錄取正取3人候補6人，錄取率23.08%，其中原住民1人，占總錄取人數33.33%，女性錄取人數1人，占總錄取人數33.33%。



本次正取的3位約僱森林護管員，平均年齡31歲，最年長者45歲，最年輕者21歲，值得一提的是名列榜首者是台東在地熱血的原住民子弟，剛從軍中退伍即來報考，名列第二的則是一位青年女豪傑，在騎乘打檔機車、負重跑走、筆試及口試重重難關中脫穎而出，可謂巾幗不讓鬚眉。

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台東林區管理處表示，睽違21年後首次招考，本次委由屏東林區管理處代辦並全程派員觀摩學習，甄試過程順利圓滿，29日完成甄試後隨即召開甄試委員會議確認錄取名單，新進森林護管員自報到訓練起即支領月薪28,050元（含地域加給），並依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，每月薪資可達約35,000元，另依實際執行山地巡護勤務情形，每月得支2,000元至5000元不等的山地巡護作業費。

為使新進護管員盡快熟悉工作內容，林務局已規劃為期一個月的專業與實務訓練，相信在不久的未來，就能為國家森林資源經營管理及查緝盜伐、盜獵、濫墾等國土保育工作貢獻己力。

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