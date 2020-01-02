批校方雙重標準！台大挺蘇宏達「言論自由」 學生會嗆無限上綱：憑空作文

▲台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學政治系教授蘇宏達日前在臉書指稱，前年在臉書上批故宮時政，去年12月竟遭警方依社維法傳喚，質疑政府封殺言論自由，台大今發聲明表達關切，並呼籲政府尊重言論自由。對此，台大學生會表示「無法認同」，並以1981年的陳文成事件為例，認為當年他被警總約談「近12小時」，台大沒有發布如此迅速、強硬的聲明，如今發聲明力挺，不禁令人困惑是否有雙重標準。

學生會指出，言論自由不應無限上綱、恣意解釋。若比對蘇宏達的評論與當時其評論的對象、時任故宮院長陳其南的平面媒體專訪，可見蘇宏達對於陳其南的意見多有曲解，反覆以模糊曖昧的語彙「消滅故宮的文化大革命」稱之。此舉非但不是理性討論，經過影片傳播，造成大眾接受簡短片面的資訊而誤解，恐難屬言論自由保障之範圍。而台大於本學期新成立法務處，發出的聲明卻明顯缺乏對法律內涵的理解和思考，建議台大校方，在公開發言前，應積極尋求專業的法律建議，而非憑空作文。

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▲台大發布臉書聲明，對蘇宏達批評故宮卻遭警詢1個多小時，認有違言論自由，表達嚴重關切。（圖／翻攝台灣大學臉書）



學生會也說，台大校方對「言論自由」的關切標準令人困惑。時任故宮博物院長陳其南也是台大人類學系兼任教授，其專業受到扭曲時，卻不見台大校方對其聲譽受到無端攻擊的「高度關切」；而關於台大罕見以公共平台表達嚴重關切的「侵害言論自由之行為」，也不見校方對於校史上血跡斑斑的過往以同樣標準面對。

針對台大寫下「約談長達一小時」的嚴重性，學生會質疑，過往爭取言論自由、學術自由，多少台大師生，面臨的不只是約談一小時，而是慘遭退學、失去教職，甚至喪失性命，而校方不曾以同樣「公開發佈聲明」的積極態度來進行任何回應與批判，甚至持續鞏固這套加害體制而不進行檢討。以陳文成事件為例，直至2019年12月29日發行史料彙編，才得以瞭解陳文成當年被警總約談「近12小時」，卻不見校方以如此迅速、強硬的聲明，維護校友；另外，即使已通過校務會議成立「陳文成事件紀念廣場」，台大校方仍拒絕公開為廣場募款與發聲，不願「對人權受到侵害表達關切」，多重的標準，令人困惑是否「有些人的言論自由，比其他人更自由」。



學生會呼籲台大，應徹底檢討原發文內容、針對該文發表道歉聲明，並且充實對「言論自由」相關的法律、歷史知識，同時認真面對該校師生過往人權受到侵害的歷史，避免再次發出恣意貼標籤卻欠缺論述的聲明。

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