台大挺蘇宏達「確保言論自由」　網友怒：不知道母校支持人民造謠

▲台灣大學發聲明，對校內教授蘇宏達批評故宮卻遭警詢1個多小時，認有違言論自由，表達嚴重關切。（圖／翻攝台灣大學臉書）

記者崔至雲／台北報導

台大政治系教授蘇宏達去年在臉書批評故宮政策，引來員警上門關切，質疑被恐嚇打壓。台大校方今（2日）對此事在臉書上發文表達關切，並盼有關單位恪遵憲法，確保人民言論自由。但此貼文卻引發網友網友不同看法，有人認為「無法贊同學校把教授的造謠當成言論自由」、「所以台大現在是支持造謠無罪囉？」

蘇宏達日前在臉書指出，因去年在臉書批評故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法，涉嫌散布謠言足以影響公共安寧，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。對此，蘇宏達痛批，如果檢調單位可隨時偵訊你，這樣已經危害民主的根基，「這是警總復活嗎，這是白色、綠色恐怖嗎？」已完全殺掉台灣的民主、言論自由。

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▲台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

對此，台大校方發布聲明，蘇宏達於2018年11月針對公共事務在臉書發表評論，卻於一年後遭調查局以違反《社會秩序維護法》函送台北市政府警察局偵辦，蘇宏達並於2019年12月20日遭約談長達一小時有餘。校方對此侵害言論自由之行為表達嚴重關切，盼有關單位恪遵憲法第 11 條意旨，確保人民言論自由。

對於校方發文力挺蘇宏達，許多網友卻有不一樣的看法，認為「造謠是言論自由嗎？」、「我都不知道我母校支持台灣人民有造謠的自由」、「4不4換了校長就能包庇造謠」、「造謠跟言論自由連台大都分不清楚？是在哈囉？」、「 造謠說謊不是言論自由的範圍」、「運用校園權誤導全民。可恥可悲」、「請不要把我們校友拖下水 造謠不是言論自由」。