埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果：今年要大規模移除2千隻

▲埃及聖䴉猖狂霸佔台灣各處。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許展溢／台北報導

外來種鳥類「埃及聖䴉」近年爆量在台灣猖狂繁衍，嚴重影響到許多原生物種及其他鳥類生存，林務局研擬多元對策。其中，去年找專業同仁及獵人使用槍枝移除，林務局公布去年試辦成果，在新竹以北，共移除812隻成鳥，預計今年將大規模增加移除團隊，目標獵殺2000隻。

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▲▼位在彰化漢寶的埃及聖䴉棲地。（圖／中華民國野鳥學會提供）

林務局向《ETtoday新聞雲》指出，去年委託博威鳥控公司，在台北關渡、嘉義網寮、新北五股、雲林口湖、彰化芳苑、嘉義布袋、屏東林邊等7個巢區進行15次生殖控制，共移除5831顆鳥蛋、1210隻幼鳥、398隻亞成鳥及13隻成鳥。委託原住民獵人部份，共移除812隻成鳥。

林務局說明，現階段移除成鳥以槍枝為主要工具，由專業同仁、獵人共同執行。鳥蛋會撿走，不過這部分較困難，如紅樹林區域廣，鳥蛋都在高高的樹上，只能想辦法敲破再移走。若為幼鳥則會抓走再安樂死。林務局也提到，若使用陷阱或網子，很有機會抓到不是埃及聖䴉的其他保育鳥類，反而會有副作用，加上人力等因素，才會選擇最不得已的獵殺方法，這些情況都已取得各界共識。

▲▼嘉義布袋空拍也目擊到密密麻麻的埃及聖䴉。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）

林務局透露，去年移除區域主要是以新竹以北，今年將擴展到整個台灣西半部，從宜蘭到屏東，進行大移除規模，增加移除團隊，今、明年目標各移除2000隻。各界好奇，到底台灣目前有多少隻埃及聖䴉？林務局無奈表示，目前真的無法估算，呼籲民眾若有看到，可以到林務局外來鳥種埃及聖䴉防治宣導粉絲專頁通報。