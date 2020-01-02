柯文哲請假輔選　北市府忙宣傳政績：東區門戶計畫吸引1300億投資

▲北市府召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲因忙黨務行程，屢屢遭批無心市政，柯文哲2日請假前往彰化為民眾黨輔選，北市府則由副市長彭振聲率領團隊召開記者會宣傳政績，洗刷沒做事的罵名。彭振聲強調，東區門戶計畫吸引1300億元投資，創造3400個工作機會。

柯文哲啟動掃街輔選，北市府以「一天一記者會」形式，為柯文哲就任五周年宣傳政績。彭振聲表示，五年有成，到外面去人家會認為柯文哲沒有做事情，但實際上做了很多；柯上任以後，每天都7點半開會，99%時間都是在做市政的檢討，所以想藉這次的機會跟各位報告成果。

彭振聲笑說，柯文哲比較保守務實，他問過柯怎麼不宣傳市政，他在台大醫院都沒有宣傳他是好醫生，但是大家都覺得他是好醫生。

彭振聲表示，過去西區門戶計畫公部門投資57億，吸引1300億民間投資，創造36萬坪的樓地板面積，東區門戶計畫則可吸引1300億左右的金額，創造3400個工作機會，提供社會住宅3086戶，彭強調，未來南港車站一帶將不輸紐約、東京，且會變成台北信義計畫區的規模。彭振聲說，接下來第二階段東西區門戶計畫將持續打造綠化並流行的國際感首都門面，邁向2020新氣象建設2.0。

不過，東區門戶與西區門戶計畫，其實2015就拋出計畫地圖，遭質疑沒有更創新的政策。對此，彭振聲表示，東區門戶計畫有2.0希望公共投資跟私人投資結合，同時解決東區沒落，就是要改造，要把公私立的建設串連，規劃3.5公里的空中步道，串連起來到南港車站。

針對南港綠廊道的部分，預計在柯文哲卸任前完成800公尺的亮點，東區門戶的空橋由民間串連出來，以南港輪胎車站為終點，800公尺樣板區做平台，把2樓動線引道1樓，平台跟平台設施跟南港綠廊，同時把生態、韌性城市概念放到裡面，分成景觀跟立體架構，由都發局規劃，工務局接棒施工。

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