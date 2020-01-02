花蓮限塑全國跑第一！3業別8類場所禁用免洗餐具　旦元起實施

▲▼花蓮縣環保局動員全局稽查人員針對轄內百貨公司、購物中心及量販店進行稽查，無發現違規情事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署為促進垃圾源頭減量，於2012年時針對公部門、學校、百貨及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面的餐飲業等8類場所不得提供塑膠類免洗餐具。花蓮縣為全國第一個縣市三種業別同步於2020年1月1日開始實施。

花蓮縣因缺乏廢棄物處理設施，垃圾問題日趨嚴重，為配合環保署擴大實施「免洗餐具限制使用對象及實施方式」政策，於2020年元旦開始針對百貨公司業、購物中心及量販店等，提供餐飲之場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具。

花蓮縣環境保護局已在1日動員全局稽查人員針對轄內百貨公司、購物中心及量販店進行稽查，查核結果顯示本縣全數業者皆遵守法規，並大力配合垃圾減量政策，無發現違規情事；後續將持續輔導及稽查，如發現違法，將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1,200至6,000元罰鍰。

花蓮縣因缺乏廢棄物處理設施，垃圾大部分皆採轉運方式載運至外縣市焚化處理，既花費大量公帑，也因外縣市限制處理量導致垃圾堆置造成污染，垃圾源頭減量政策推動已刻不容緩。

▲稽查人員宣導配合垃圾減量政策。

環保局長饒忠表示，將持續派員加強查核輔導工作，呼籲各列管業者配合查核作業，一起響應環保政策。饒忠提醒，民眾外帶飲食時，可自備環保餐具與容器，減少一次性餐具之使用，建立垃圾源頭減量觀念，並向下紮根教育我們的下一代。

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