台東投注4200萬整修10處公廁　增加熱點稽查取締亂丟垃圾

▲▼台東縣全縣多數公廁設備老舊或毀損，如廁經驗讓人對好山好水的旅遊經驗大大減分。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

好水好水的台東縣是不少人嚮往的旅遊聖地，為了有舒適優質的旅遊體驗，台東縣政府今年投入4200萬元，整修10處公廁，並增加廢棄物棄置熱點稽查巡邏，縣長饒慶鈴表示，乾淨家園、清新公廁是友善旅遊的基本功，呼籲縣民都能養成良好公民素養，共同維護環境。

近年來台東推廣觀光有成，一望無際的太平洋、縱谷田園風光，悠閒慢活的氛圍，搭配熱氣球、衝浪等活動，旅遊人數逐年攀升；相對的公共設置也陸續加強，尤其是公廁。台東縣全縣多數公廁建置至今，設備多已老舊或毀損，難免有通風不良、毀損滲漏等問題，如廁經驗讓人對好山好水的旅遊經驗大大減分。

台東縣政府自去2019年起至2020年爭取環保署專案經費4220萬元，陸續整修或興建公廁，包括大武旅服中心、金龍湖遊憩區、大坡池遊憩區、金樽衝浪基地、成功漁港、長濱漁港、成功海濱公園停車場等地，希望經由重要旅遊景點的公共設施改善，提升旅遊品質。

另外，台東縣南北狹長176公里、地廣人稀，偶爾可見一包包垃圾隨意棄置，造成環境髒亂。雖然不少地方都設有警告牌，但去年民眾陳情棄置垃圾案超過百件；今年縣政府已購置4台縮時攝影機，採移動式於垃圾棄置熱點稽查，經查證有棄置垃圾行為者，依法將處一千二百元以上六千元以下罰金；呼籲民眾隨手帶走垃圾，共同維護乾淨家園。

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