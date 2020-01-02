孫道存綠囚服出庭：我好擔心老母身體！　求法官取消羈押禁見

記者孫于珊／台北報導

新的一年，名媛孫芸芸父親、太平洋電纜前董事長孫道存卻與渴望的自由擦身而過，成為編號2095……。他因掏空公司近200億元被判3年徒刑確定，原預計2020年元旦出獄，不料又因涉侵占2個基金會共1.24億元，1日一早遭台北地院裁定羈押禁見，直接「出獄後無縫接軌看守所」。法院2日上午針對「侵占案」開準備程序庭，孫道存祭出「老母親」溫情牌，不斷懇求法官能否今天就取消羈押禁見。

▲身穿綠囚衣的孫道存開完庭後，上車準備回籠。（圖／記者劉昌松攝）

身穿綠囚服的孫道存在庭上直接承認犯行，但激動表示侵占金額非起訴書所載的1億餘元那麼多！他說，此案事發已2年多，調查局訊問了2次，也搜索過了，證據都拿走了，所以他已無任何隱瞞或能消滅的證據，且挪用基金會款項只有他1人所為，與他人無關，因此並無共犯可串供，因昨天沒說清楚，才會被裁定羈押禁見。

孫道存繼續說道，他喉嚨長腫瘤，所以聲音較低沉，而他所犯的「公益侵占罪」非重罪，加上若如起訴書所指的侵占1億2000多萬元，則應再扣除檢方計算錯誤的「太平洋網球基金會」約4000萬，及已償還2200多萬元，所以實際差額僅5000多萬元，並承諾，他的女兒和女婿會替他償還！同時強調，他有96歲老母親要陪伴、侍奉，先前在桃園八德外役監服刑時，曾有19次機會回家，且無任何擔保，最後一次是去年12月9日，「要逃跑早就跑了！」因此不用為他會逃亡一事有所顧慮。

最後孫道存再三請求法官今天就解除羈押禁見，他再次解釋，如要串供、滅證，有2年多的時間能去做，但他都很守規矩，還「坦白說，我真的很擔心母親的身體！」也希望庭後能於法院候審室律見。

▲孫道存與自由的距離擦身而過，元旦出獄後又因侵占案遭羈押禁見，「無縫接軌看守所」。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

孫道存的3名辯護律師則說，孫道存因個人債務問題才把「太平洋網球基金會」及「孫法民文教基金會」3個帳戶作為個人資金調度使用，且存頭到尾孫都坦承犯罪，並無翻異前供或卸責。然而檢方控訴孫侵占1億2000多萬元，但2基金會總資產也才3400多萬元，因此實際受害金額不高於3400多萬元。至於金額會有出入是因檢方以「提領」金額計算，但期間孫有回補後再取款，因此數次存入、取出才出現誤差，應以2基金會的銀行帳戶存款簿及對帳單為準。

是否繼續羈押禁見，合議庭最快下午將作出裁定。

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