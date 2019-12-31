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跨年夜天冷心更涼…孫道存服完3年刑又涉侵占恐遭押　元旦拚交保與嫩妻團聚

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▲▼太平洋電線電纜公司掏空200億元案，孫道存發監。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫道存在太電案服刑3年後，又涉嫌侵占基金會款項，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，北院將於元旦開庭裁定。（圖，資料照／記者周宸亘攝）

記者羅志華／台北報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因掏空公司近200億元被判處3年徒刑確定，本來他將於2020年1月1日服刑期滿，卻因涉嫌侵占基金會1.24億元，遭檢方聲請限制住居、出境、出海，法院原定於12月31日裁定，卻突然改於2020元旦早上提訊孫道存，裁定有無羈押必要，他是否能如願與嫩妻團聚，目前仍是未知數。

孫道存12月26日出庭時，坦承挪用基金會資金，但辯稱只用了2200萬，且在調查前就已還清，絕不是檢方起訴的1.24億元那麼多，他對本案感到相當後悔、難過，並提出桃園八德外役監的「返家聯絡簿」，證明自己「很乖」，希望法官能給他改過自新的機會。

但檢察官認為，雙方對侵占金額的認定，差了1億元左右，孫道存恐有逃亡可能，希望法官能將他限制住居、出境、出海；若裁定交保，考量孫道存的社會地位、名聲，金額以500萬元以上較為適當。

孫道存為與嫩妻團聚，大聲表示他不會逃亡，會承擔到底，更舉出太電案13年審理期間，他都準時出庭、從未請假，未來也沒有計畫出國，甚至出監後也不會搬家或離開租屋處太久，當時太電案的保釋金為500萬元，他希望法官能參考兩案情節，裁定不超過500萬元的保釋金額。

孫道存在太電案與稅款案纏身的這幾年，遭投資人求償以及行政執行等原因，資金無法自由運用，竟從2012年起至2018年間，指示不知情的太電董事長專員，多次以10萬元到100萬元不等的金額，小額挪用太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會的資金，遭北檢依公益侵占、業務侵占等罪起訴。

如今孫道存才剛服完太電案3年刑期，卻又涉嫌侵占恐遭羈押，家中的嫩妻是否將繼續獨守空閨，有待法院於2020年元旦裁定結果出爐後，才能知曉。

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