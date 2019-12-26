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市區飆車撞死3人！還當車手頭涉詐逾800萬　屁孩「再押3個月」

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記者孫于珊／台北報導

23歲男子黃佑呈2018年在下班巔峰時間，開著車與友人謝亞軒在南京東路狂飆，不料失控撞進騎樓奪3命，黃、謝各被判6年、12年徒刑。然而，黃男除了是飆車害死人的共犯外，還身兼詐欺集團首謀！26日上午已將涉犯詐欺取財罪而在押的黃男移審台北地院，法官下午決定將他繼續羈押3個月。

▲▼ 黃佑呈 。（圖／記者劉昌松攝）

▲屁孩黃佑呈不僅帶頭飆車釀3死，還是詐欺集團首謀，法官裁定羈押他3個月。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

2018年10月11日傍晚5時許，黃男與謝男以時速80公里一路從台北市健康路開到南京東路五段上，由黃男開著白色轎車在前、謝男開黑車跟在後，並先後闖入公車專用道高速行駛，之後黃男變換車道，謝男因車速過快，來不及將方向盤轉回而失控衝進騎樓，當場撞死一名大樓男保全和一對從事資源回收的夫婦共3人。黃、謝分別依妨害公眾往來危險致人於死罪，判6年、12年徒刑，全案上訴高院中。

在法院審理飆車肇事案期間，檢警同時正追查一起冒充檢察官進行電信詐騙案件，發現黃佑呈是指示多名取款車手的頭目！雖然黃男遭拘提到案後否認犯行，但因檢察官根據車手集團通聯記錄認定黃是有組織地帶領車手們進行詐騙，將他聲押獲准後，依組織犯罪條例、詐欺等罪起訴黃男和旗下8名車手。如今黃男已移審法院，法官決定將他繼續羈押3個月。

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