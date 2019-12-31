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社會 社會焦點 保障人權

豆導性侵案女證人現身！　鈕承澤7度出庭微笑回記者：新年快樂

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記者孫于珊／台北報導

2019年最後一天，台北地院31日上午針對知名導演鈕承澤（豆導）性侵案召開審理庭，他身穿黑西裝外套配上一條芥末黃圍巾、戴著墨鏡、騎著UBike出庭。面對記者提問「最近還好嗎？」、「最近都在做什麼？」等，鈕只是笑笑地說「謝謝關心！新年快樂！」歷經3小時審理結束，鈕面對鏡頭仍笑而不答，快步離去。

▲▼導演鈕承澤（豆導）。（圖／記者孫于珊攝）

▲鈕承澤7度出庭，台北地院傳喚3名證人，但僅有2女到庭。（圖／記者孫于珊攝）

今早9時30分的庭，鈕承澤弟弟早已在法院門口等了至少20分鐘，才等到鈕到庭，等待期間也透露，他們2兄弟沒有住在一起，哥哥鈕承澤都一個人。而鈕承澤則一如往常騎著單車、愜意地來到台北地院，一看到媒體就面露微笑，對各界狂賀「新年快樂！」面對記者的提問，回答也都是「新年快樂」，且至少說了4次。

全案今傳喚3名證人，但3人庭前均未報到，之後也僅有2名女證人到場。而3小時的開庭過程中，鈕承澤中途休息跑了2次廁所，開庭結束後再上一次，然後便離開法院。儘管記者追問「開庭狀況如何？」等問題，鈕依舊沒有正面回答。

2018年11月間，鈕承澤被控性侵電影《跑馬》女劇組人員，趁和對方獨處時強行撲倒，並且脫衣、襲胸，最後指侵逞慾，遭檢方依強制性交罪起訴，雖然鈕對此曾表示，是雙方認知不同，他並無性侵女方犯意，同時強調尊重司法判決，一定會負責到底、絕不逃避。不過據悉今年9月，鈕支付「7位數」的百萬級和解金悄悄和解，似乎努力拚緩刑機會。

▼鈕承澤弟弟一如往常提早20至30分鐘到場等待哥哥出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼鈕承澤弟弟。（圖／記者孫于珊攝）

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