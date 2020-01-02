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香港103萬人「元旦大遊行」遭腰斬！　港警：拘捕約400人

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▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲民陣稱，1月1日「元旦大遊行」人數破100萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）號召元旦大遊行，重申五大訴求並提出四大理由。遊行原先已獲港警「不反對通知書」，但到傍晚被警方強行終止，部分參與遊行的民眾和警方發生衝突，當晚被逮捕人數約400人。

綜合港媒報導，1月1日元旦大遊行在民陣的召集下，於當天下午2點逐漸匯聚大量人潮，並在3點前提前出發進行遊行。期間灣仔等地發生零星事件，包括防暴警察在主要人流附近佈防，並朝遊行人士發射胡椒求彈、噴胡椒噴劑，示威者打破中國人壽大廈玻璃門、縱火等。

▼香港跨年夜抗爭，宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲1月1日許多香港民眾再次響應，走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

獲「不反對通知書」的元旦大遊行，原定可持續到晚上，但港警傍晚5點過後，突然發出新聞稿指出，由於部分「暴徒」於盧押道和軒尼詩道投擲雜物和汽油彈，危害現場人士安全，因此警方正展開最低武力驅散。

5點半過後，民陣召集人岑子杰表示，幾分鐘前接獲港警告知，要求立刻解散人群，遊行集會形同遭「腰斬」；然而大批民眾仍不願散去，認為既然已取得「不反對通知書」，警方不能隨意終止遊行。《明報》報導，一名自稱勇武的19歲少年表示，警方此舉是想要離間「和理非」和「勇武」，讓人以為是勇武破壞遊行，但香港人已「和勇不分」，不會割席。

▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼元旦晚間，示威者在街頭焚燒雜物，企圖阻擋防暴警前進，多人被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港1月1日「元旦大遊行」，港警稱拘捕約400人。（圖／達志影像／美聯社）

警民衝突在晚間爆發加劇，晚上8點過後，警方截停數百人，並要求所有民眾蹲路邊接受盤查，更要求部分人士趴在地上。民陣晚間表示，遊行人數超過100萬人，並強烈譴責警方突然終止遊行的行為。

接近午夜時，港島總區總部（行動）高級警司吳樂俊向記者表示，整天下來已拘捕400人，多因涉嫌非法集結、藏有攻擊武器等罪名，逮捕行動仍在持續中，而警方提前終止遊行，則是出於騷亂出現的原因。

►香港「元旦大遊行」2點集合　民陣提四理由：跟林鄭鬥到底！

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