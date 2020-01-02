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港警銅鑼灣拘捕400人！至少11人受傷送醫...元旦遊行傍晚就被喊卡

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▲▼民陣1日發起元旦遊行，多區爆發警民衝突。（圖／路透）

▲民陣1日發起元旦遊行，多區爆發警民衝突。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

踏入2020年，反送中風波仍未平息。香港民陣1日原於港島發起元旦遊行，但因為灣仔下午爆發衝突，港警5時30分就要求腰斬遊行，並要求於6時15分前疏散所有市民。據悉，警方單在銅鑼灣就拘捕400多人。此外，截止至晚間10時，各區衝突致11人受傷送醫，醫管局指出，其中4名男子情況穩定，剩下的皆已出院。

綜合港媒報導，傍晚5時許，港警向民陣通知解散遊行後，銅鑼灣仍有不少人聚集，至晚上約7時許，港警於銅鑼灣崇光百貨門外舉黑旗警告，隨後發射多枚催淚彈驅散在場示威者及市民。然而，還是有市民聚集並高叫口號，同時不斷大罵港警，隨即被以強光反擊。

▲▼民陣1日發起元旦遊行，多區爆發警民衝突。（圖／路透）

晚間8時許，防暴警突然發射多枚橡膠彈及布袋彈，接著就包抄崇光百貨外的示威者，至少有40人被制服。防暴警要求在場人士雙手抱頭蹲坐在地上，或者面向牆壁，並對他們進行搜查。

民陣晚間表示，估計元旦遊行有103萬人，超過2019年6月9日的數字。而港警稍早則表示，截至5時15分有4.75萬人由維園出發，另外有約1.3萬人在維園內。據悉，警方單在銅鑼灣就拘捕了約400多人。

警方召開記者會交待腰斬遊行的原因，港島總區高級警司（行動）吳樂俊稱由於下午4時，有「一小撮暴徒」破壞咖啡店及銀行，因此知會民陣中止遊行。他又指1日已拘捕400人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等，但行動仍然會持續。

▲▼民陣1日發起元旦遊行，多區爆發警民衝突。（圖／路透）

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