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「元旦大遊行」示威者砸銀行　港警要求：遊行立即解散

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▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲「元旦大遊行」強調新的一年也要堅持「五大訴求」。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣1月1日下午發起「元旦大遊行」，遊行起初還算和平，港府還發新聞稿指遊行「順暢有序」，但過沒多久，灣仔就有示威者開始投擲汽油彈，並破壞銀行、商家，警方也發射了煙霧彈，在現場拘捕多人。由於遊行發生暴力事件，港警傍晚要求遊行解散，民陣也呼籲參與者離開，否則將有刑事後果。

「元旦大遊行」的集合時間為2點，但才1點多就有大批人潮聚集，遊行也因此提早於2點40分出發。此次遊行取得警方「不反對通知書」，主辦單位民陣同樣呼籲民眾和平進行，遊行起初的情況也算是相當和平，港府還在5點12分發新聞稿指出，「遊行至今大致順暢有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表達他們的訴求。」

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

但港府5點19分隨即又發出一篇新聞稿，表示有示威者在灣仔軒尼詩道、盧押道破壞銀行、玻璃門及ATM等，警方也於現場依「形式毀壞罪」逮捕了5人。

港府5點30分再度發出新聞稿，指有示威者在灣仔投擲雜物與汽油彈，已經危害到現場人士的安全，警方也發射多枚催淚彈，警告在場人士停止違法行為，並提醒居民注意安全，關閉窗戶。

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

由於發生暴力事件，警方在傍晚要求解散遊行，民陣副召集人陳皓桓下午5點半也宣布，警方指有人破壞銀行分行，需要解散遊行，否則將有刑事後果，呼籲所有人盡速離開。

不過，街頭上仍有許多人在聚集，沒有離開的跡象。

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

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