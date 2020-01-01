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元旦遊行入夜衝突！港警射多枚催淚彈、出動水炮車...滙豐總行銅獅被燒

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▲民陣1日發起元旦遊行。（圖／路透）

▲民陣1日發起元旦遊行。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）1日發起元旦遊行，由維園中央草坪出發，終點為遮打道行人專用區。不過，下午卻開始有大型激烈警民衝突。港警於5時30分通知民陣，終止遊行、立即解散，並要求在6時15分前疏散所有市民。此外，至晚間近7時，軒尼詩道有人縱火，防暴警及水炮車向前推進驅散示威者。

綜合港媒報導，港警5時半通知民陣要立即終止遊行，但還是不少人群尚未散去，不幸造成多起衝突。晚間6時許，示威者以交通錐及鐵枝等雜物，擋住中環地鐵出口。40分鐘過後，水炮車抵達軒尼詩道，並發射水柱，港警隨後舉起藍旗警告。

報導稱，銅鑼灣時代廣場、利園山道也有港警舉起藍旗警告示威者。港警指出，傍晚約6時，有示威者在高等法院外用噴漆塗污外牆，寫上侮辱法官字句，他們嚴厲譴責「暴徒」挑戰法治的違法行為，將嚴正執法，並已將案件列作「刑事毀壞」，由中區警區刑事調查隊跟進調查。

港警還說，入夜後，有「蒙面暴徒」在銅鑼灣、灣仔及中環多區肆意破壞，他們以雜物堵路，掘起路面磚頭，甚至縱火焚燒銀行門口及櫃員機。因應現場情況，警方已開始驅散，包括出動人群管理特別用途車（水炮車），並警告示威者立即停止違法行為，將會繼續採取驅散及拘捕行動。

稍早前，有便衣警察在灣仔向示威者及記者噴胡椒噴劑，並舉起防暴槍及胡椒球槍，還有示威者被便衣警察制服並拖離。示威者則以「傘陣」對峙，期間連扔多枚汽油彈，現場氣氛一度緊張。

▲民陣1日發起元旦遊行。（圖／路透）

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