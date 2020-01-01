民陣「2020首場遊行」提早起步！1點就塞滿半個維園草坪　多人揮舞美國國旗

▲遊行人士已站滿集合點大半個維園草坪。（圖／翻攝自香港電台）

記者 鄭思楠／綜合報導

踏入2020年，反修例風波仍未終結，民陣今日（1日）發起元旦遊行，主題是「毋忘承諾，並肩同行」，計劃3點起步。不過，下午2時前，遊行人士已站滿集合點大半個維園草坪，2點43分左右，遊行隊伍出發，正式起步。

綜合港媒報導，下午2點43分，遊行正式從維園出發，隊頭由多名區議員帶領，包括沙田民主黨趙家賢、民協何啟明等，眾人高叫「反對警察加人工」等訴求。

民間人權陣線原計劃下午（1日）3時發起元旦遊行，路線由維園至中環遮打道行人專用區，已獲警方發出不反對通知書。中午過後陸續有身穿黑衣和戴口罩的市民，到維園中央草坪集合。下午1時左右，大批身穿黑衣人士在維園中央草坪聚集，人數預計已超萬人，也有人揮舞美國國旗。

此前，召集人岑子杰表示，下午近2時維園大半個草坪已站滿人，民陣仍然與警方商討，可能會提早出發，預料下午3時前會出發，已安排逾200名糾察沿途維持秩序。他呼籲，警方保持克制，讓遊行順利舉行。

民陣還邀請多位今日新上任的區議員帶頭，遊行沿途也有逾40個工會擺設街站，讓有興趣的遊行人士加入工會。

我該答應女友嗎？

▼民陣召集人岑子杰。（圖／翻攝自香港電台）