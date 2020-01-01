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香港「元旦大遊行」2點集合　民陣提四理由：跟林鄭鬥到底！

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▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲香港跨年夜，民眾揮舞光復香港旗。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）1月1日舉辦「元旦大遊行」，預計下午2點在維園集合，遊行至中環遮打道行人專用區，活動已獲警方「不反對通知書」。民陣表示，本次遊行有四大理由，包含反對警察加薪、政府嚴防清算、促加入公會，以及支持還押的夥伴，「香港人歷經半年來的抗爭，新一年願望仍是『五大訴求，缺一不可』。」

▼香港民眾跨年夜宣傳「元旦大遊行」。

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

「元旦大遊行」四大理由的第一項就是「反對警察加人工（加薪）」，民陣指出，警察半年來從不用為暴力濫權負責，他們不會縱容雙手沾滿鮮血，再用納稅人血汗錢吃「海底撈」（麻辣火鍋品牌）的警隊，「我們對警隊的要求是保護市民，不是槍指市民；是捉拿金行劫匪，不是淪為林鄭的私人部隊，打壓抗爭基金，清算政治異見者。」

民陣提到，「警隊說示威者是『曱甴』（蟑螂），傳媒是黑記，醫護是暴徒，卻好意思問這些納稅人加人工？警察還好意思嬉皮笑臉，說『曱甴』代表生命力強？林鄭會否叫四大警察協會道歉，收回曱甴論？不收回仇恨言論，別指望加薪。」

▼港警跨年夜與示威者發生衝突。

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

第二項是「嚴防清算」，民陣表示，政府一邊表示社會要復和，黃色經濟圈是劃小圈子，但政權清算的魔爪最新已去到教育界，政府說教師煽動學生抗爭，卻只找到個人社交平台言論，「找不到證據，就要求校長代為執行清算教育界的政治任務。校長更被恐嚇 DQ（Disqualify，取消資格），由政府委任校董接管學校。」

民鎮指出，更令人髮指的是，政府沒辦法讓「和理非」與「勇武」割蓆（切割），就打壓星火抗爭基金，斷絕抗爭者的財政與法律支援，［元旦走出來捍衛自己權益，要求政府解決自己闖下的大禍，而非解決提出問題的人。」

▼女記者在跨年夜被噴灑胡椒噴霧，痛苦坐在一旁。

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

第三項是「加入公會」，民陣提到，元旦大遊行共有 42 個工會開設街站，分別在修頓門外、遮打道行人專用區，呼籲所有市民 1月1日一定要行到遊點，即時登記加入工會；如有市民希望自組工會，職工盟也會在終點提供支援。

民陣還說，「為何要呼籲大家加入工會？過去半年，我們見到香港人『齊上齊落』，各行各業用不同專業介入運動，支援手足。我們希望這份力量能夠有組織地延續，透過勞工運動支持民主訴求，抵抗清算，並為未來的三罷作出準備。呼籲所有有興趣搞工會的市民，一月一號都要上街。」

▼示威者、記者與行人躲避警方的強力水砲。

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

第四項是「毋忘承諾，並肩同行」，民陣表示，目前最少有 79 位手足仍在還柙（還押），很多議員都有到荔枝角拘留所探手足，他們最擔心的還不是自己的前途，而是運動的未來，「雖然送中惡法已經撤回，但要有獨立調查才能還手足公道，要落實民主普選才能保障香港的未來。」

民陣強調，「我們不只要證明團結，證明支持仍在還柙的手足，更要向林鄭證明，香港人一定會跟你鬥到底，五大訴求，缺一不可，希望大家都抱持這些訴求，一月一，維園見！」

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲▼香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

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