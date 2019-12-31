南非新芽植善根　法學士遠渡萬里來台受證

圖、文／慈濟基金會 林佳予

16歲才讀完小學，21歲高中畢業後，為了支撐家中經濟而放棄升學，慈濟南非分會獲報後開始補助蘇梅尼亞何寶(Kgabo Semenya)的大學費用，今年已29歲的他才獲得南非大學法學學士學位。

他，是南非的本土慈濟志工何寶，為了圓滿心願，特別飛越萬里、遠渡重洋，從南非來到台灣彰化，接受證嚴法師授證為慈濟志工！

邁入2020年前，彰化靜思堂有一群新受證的慈濟志工正獲得大家的祝福，隊伍中，一位來自南非、皮膚黝黑的年輕人何寶特別顯眼。

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▼彰化靜思堂有一群新受證的慈濟志工正獲得大家的祝福，隊伍中，一位來自南非、皮膚黝黑的年輕人何寶特別顯眼。

南非慈青出身的何寶，出生在南非一個貧窮的社區，母親蘇美尼亞 (Nkwe Semenya)在當地經營麵包店，定期供應麵包給當地孤兒、貧民，除了養育自己的6個小孩與3個孫子，還認養了社區的22個孤兒，後來認識慈濟一起參加慈善活動。

蘇美尼亞的小兒子何寶從小跟著母親四處助人，認為有人需要幫助就應該立即協助，但剛開始他不認識慈濟，以為是跟他看到的團體一樣只是拍拍照、做做樣子，直到看到慈濟協助火災發放時，在短短3個小時內以「直接、重點、尊重」的原則完成訪視、造冊及發放，發現原來慈濟志工是有效率且無私，便開始參與慈濟訪視工作。

成為社區第一位慈青後，何寶積極參加慈濟活動、主持社區活動，更用心投入訪貧，在以當地2種方言為主的社區裡協助翻譯，成為照顧戶與志工的溝通橋樑，更以Facebook邀約年輕人參加活動。

▼何寶(左二)以Facebook邀約年輕人參加活動，帶動年輕人社區服務。

▼何寶在南非用心投入訪貧，在以當地2種方言為主的社區裡協助翻譯，圖為關懷獨居長者。

投入訪視工作10年的何寶，印象最深的是一位米達阿嬤(Mida)，她獨自住在破爛的屋子、拾荒，慈濟協助阿嬤援建磚房、把家中堆積多年的垃圾清除後，米達阿嬤仍因身心狀況而情緒不穩，慈濟找社工讓阿嬤接受專業的醫療治療，阿嬤的情緒才比較穩定，如今兒子與媳婦也搬回家了，原本周遭小孩害怕的阿嬤，終於開始與社區民眾互動，阿嬤也會捐錢幫助人。

何寶表示，援建阿嬤的家雖然沒有花很多時間，但心靈重建花了7年，至今志工仍在陪伴，我體會到證嚴法師教導我們關懷照顧戶時，不只是物質的給予，而是心靈的關懷。

▼何寶(站者左五)訪視時感受到：關懷照顧戶時，不只是物質的給予，最重要的是心靈的關懷。

何寶看著志工盡心盡力投入，見賢思齊期望自己也要成為慈濟志工，當時才19歲的何寶，在10年後終於來台受證。何寶提及原本擔心無法承擔，但這趟帶著一群非洲慈青搭機來台，也向各國慈青分享經驗，獲得的回饋就是對方收穫很多，讓何寶充滿信心。

如今的何寶是一位實習律師，在事務所的律師帶領下接案，當初會選擇律師這個科系，除了是系統比較完整，再來是因為身旁很多人缺乏法律知識，經常吃虧。何寶計畫通過實習後能繼續攻讀法學碩士，成為一位好的律師，未來可以利用自己的專業幫助別人。

何寶原本預定在11月與各國志工一起來台受證，但當時正在準備律師考試，因此在12月底才到彰化靜思堂接受證嚴法師受證。提到受證的心情，何寶說：「上台受證前一直很緊張，受證那一剎那非常歡喜、感覺到上人的鼓勵，到現在我心裡還是非常地激動。」何寶已經迫不及待想要回到南非開始投入了。

▼何寶(右)與其他慈青帶著社區小孩到公園野餐。