揭桑柏格「憂鬱4年」拒絕進食　父親不支持她罷課：我很擔心

▲桑柏格與父親出席一場記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典16歲環保少女桑柏格（Greta Thunberg）今年激發數百萬人關注氣候議題，外界好奇她的家庭生活，她的父親斯萬特（Svante Thunberg）近期也接受採訪。斯萬特表示，雖然見到女兒在過程中充滿熱情，不過他卻很擔心孩子會被假新聞與其他仇恨言論傷害。

《英國廣播公司》（BBC）報導，斯萬特認為，女兒在氣候變遷議題方面站上前線其實是個壞主意，他也不支持桑柏格因此翹課，雖然孩子成為活動人士後變得更加快樂，他卻也擔心小孩面臨的「仇恨」。

桑柏格今年被提名為諾貝爾和平獎人選，她呼籲世界領袖採取行動應對氣候議題，進而促使全球各地的學生發起罷課。受訪期間，斯萬特則透露，桑柏格開始罷課前曾歷經3到4年的憂鬱情緒，「她停止交談，停止上學。」更糟的是，桑柏格一度不願意進食。

Svante Thunberg, father of @GretaThunberg, talks to us about the journey his daughter has been on - from a time when she rarely left the house or spoke to anyone outside her family, to campaigning globally on climate change. https://t.co/wMHvNpJoQG #r4today pic.twitter.com/WQdDNZS86X — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 30, 2019

為了讓女兒狀況好轉，斯萬特在瑞典家中花費更多時間陪伴桑柏格與她的妹妹貝婭塔（Beata），他認為世上最重要的是他的2名女兒，只希望孩子快樂。此外，他也陪伴不搭飛機的桑柏格坐船，前往出席聯合國氣候峰會，「我知道這是對的事情，但我不是為了拯救氣候，是為了拯救我的孩子。」

斯萬特注意到，桑柏格已經有所改變，因為她自己的積極行動感到高興，不過對他來說，桑柏格依舊還是普通的孩子，「她四處跳舞，笑得很開心，我們有很多樂趣，她處在非常良好的位置。」

桑柏格出名後引來部分罵聲。斯萬特對此表示，女兒提到人們攻擊她的長相、穿著、言行舉止以及不同之處。斯萬特尤其擔憂假新聞問題，還有任何帶來仇恨的謠言，所幸，桑柏格面對批評倒是處理妥當，「坦白講，我不知道她如何做到，但她多數時刻都在笑，覺得這些很搞笑。」

談到未來，斯萬特希望家裡能夠少一點緊張氛圍，而且他猜測女兒也真的想回到學校。隨著桑柏格很快就要滿17歲，斯萬特表示或許未來不用再時時刻刻陪伴女兒，「如果她需要我在那邊，我會試著去做，但我想她會越來越獨立，這很好。」