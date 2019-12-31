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秉持行善行孝傳家精神　林本源投入志工行列

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▲▼中美製藥第三代掌舵者董事長林本源，從小在父母熱心助人的耳濡目染下，同樣致力於公益活動，數十年前就成為慈濟榮譽董事，並支持太太李阿利、女兒林宜琳、兒子林偉權投入慈濟志工，自己則全心投入家族企業。隨著兒女克紹箕裘幫忙事業，加上父母往生後從孝順轉為「大孝天下」，林本源從「支持家人投入志工」變成「親身參與者」，12月30日受證為慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

中美製藥第三代掌舵者董事長林本源，從小在父母熱心助人的耳濡目染下，同樣致力於公益活動，數十年前就成為慈濟榮譽董事，並支持太太李阿利、女兒林宜琳、兒子林偉權投入慈濟志工，自己則全心投入家族企業。隨著兒女克紹箕裘幫忙事業，加上父母往生後從孝順轉為「大孝天下」，林本源從「支持家人投入志工」變成「親身參與者」，12月30日受證為慈濟志工。

彰化四代同堂的林本源一家，家族企業中美製藥創立於1936年，從小父親林滄洲耳提面命讓林本源知道身為製藥廠長子的責任，林本源高中便參與公司談生意，大學時就開始接觸遞送文件到衛生署，大學畢業就進入工廠服務，深入基層工作學習，迄今約40年。

歷經中美製藥草創期的手工製藥，到開創新的商業模式、通路，到了林本源掌舵時，藥廠不斷提升、通過認證、與國際接軌，邁入國際(PIC/S)GMP的新紀元。林本源不忘祖父林金枝在創辦中美製藥的叮嚀「製藥是道德、救人的行業」，生產過程中都有成就感和使命感。強調絕對不能偷工減料，「做出來的藥，能夠拿給自己家人吃。」

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雖然經營製藥工廠，卻也表示「盡量少吃藥」，因此林本源帶領中美製藥積極投入在非處方用藥的開發、營養保健輔助品上，希望創造健康幸福的每一天。

▼林本源家裡有四位慈濟志工，前排右起林本源、太太李阿利，後排右起女兒林宜琳、二兒子林偉權。

▲▼中美製藥第三代掌舵者董事長林本源，從小在父母熱心助人的耳濡目染下，同樣致力於公益活動，數十年前就成為慈濟榮譽董事，並支持太太李阿利、女兒林宜琳、兒子林偉權投入慈濟志工，自己則全心投入家族企業。隨著兒女克紹箕裘幫忙事業，加上父母往生後從孝順轉為「大孝天下」，林本源從「支持家人投入志工」變成「親身參與者」，12月30日受證為慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

林家的傳家精神就是「行善」、「行孝」，傳承事業也要傳承對社會貢獻的心。早期還在經濟起步時，就算遇到危機，林本源的母親林施淑美仍拿出餘錢幫助彰化的窮苦人家，被稱為彰化阿嬤，積極投入獅子會、蘭馨協會、慈濟等團體，更在彰化舉辦數百場倫理品格的校園活動，而林本源也為父親成立教育基金會。

從第一代到第三代的以身作則，林本源的兒女也承襲家族精神，長子林命權全心投入公司，二兒子林偉權除了曾參加日本311震災，目前每週在慈濟日本分會帶動小朋友。

▼2018年11月林本源(右)與女兒林宜琳一起到緬甸為水災貧農發放豆種，體會到「親身投入」的歡喜與感動。

▲▼中美製藥第三代掌舵者董事長林本源，從小在父母熱心助人的耳濡目染下，同樣致力於公益活動，數十年前就成為慈濟榮譽董事，並支持太太李阿利、女兒林宜琳、兒子林偉權投入慈濟志工，自己則全心投入家族企業。隨著兒女克紹箕裘幫忙事業，加上父母往生後從孝順轉為「大孝天下」，林本源從「支持家人投入志工」變成「親身參與者」，12月30日受證為慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

長女林宜琳經常參加慈濟國內外慈善工作，行善足跡遍及亞洲、美洲，林本源也看到女兒不斷地在成長、更能吃苦。2018年11月父女倆一起到緬甸為水災貧農發放豆種，這趟緬甸行，也讓林本源在過程中體會到「親身投入」的歡喜與感動。

林本源指出，發放前慈濟介紹緬甸村莊推動的「米撲滿」的故事，竟然許多原本要領物資的農民捐錢要助人，慈濟志工把原本「手心向上」的人變成「手心向下」的人。林本源提到有一戶農家沒有門窗，淹了三次也沒有怨天尤人，他們前往關懷時，對方也捐了「米撲滿」要幫助比自己更苦的人。

▼林本源(右三)與女兒林宜琳(左一)到緬甸發放，林本源說這戶農家淹了三次沒有怨天尤人，還捐了「米撲滿」要助人，讓他很感動。

▲▼中美製藥第三代掌舵者董事長林本源，從小在父母熱心助人的耳濡目染下，同樣致力於公益活動，數十年前就成為慈濟榮譽董事，並支持太太李阿利、女兒林宜琳、兒子林偉權投入慈濟志工，自己則全心投入家族企業。隨著兒女克紹箕裘幫忙事業，加上父母往生後從孝順轉為「大孝天下」，林本源從「支持家人投入志工」變成「親身參與者」，12月30日受證為慈濟志工。（圖／慈濟基金會提供）

身為公司董事長，林本源也在活動中看到來自台灣、馬來西亞、緬甸的慈濟志工的默契與效率，且個案的造冊都非常準確，可見前置作業做得很精準。

賢內助李阿利是資深慈濟志工，林本源說太太很忙、用生命跟時間賽跑，也因此做事更有效率，不僅在慈濟用心付出，公司業務也打理得很好。雖然李阿利不斷鼓勵林本源當志工，但林本源因為對公司的責任，始終以「支持家人投身公益」為主。直到2018年到今年父母相繼往生，林本源把對父母的盡孝，轉化成「大孝天下」，在2019年培訓志工，年底受證慈濟志工。

林本源分享過去看到的慈濟志工是精神與方法，培訓上課的十堂課讓他更深刻。林本源表示，在慈濟能看到人性的「善」啟發，證嚴法師啟發每一個人最好的一面，期許自己受證慈濟志工後要有更多的擔當，讓更多的人一起來投入服務的行列。

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