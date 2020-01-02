彰化慈善關懷溫暖心　慈悲陪伴成就準律師

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「這世界很有溫暖，從小到大遇到許多貴人幫忙，希望自己也能成為一個『有力量助人』的人。」

24歲的小武(化名)雖在單親家庭長大，但憑藉自己的努力，以及外婆的用心栽培，從小成績優異，大學與研究所均考上國立大學，日前通過律師高考，希望未來能伸張正義，讓弱勢群眾有司法救助的資源。

小武因母親有躁鬱症，工作與情緒不穩定，小武的教養主要靠外婆，生活賴外公的榮民俸額一萬元、外婆包水餃，維持一家4人的房租、水電費等開銷。早期外婆賣一顆2.5元的水餃，近年代工包水餃，一顆工資0.4元，一天賺2、3百元。

講到65歲的外婆，小武滿是感激，他說外婆總是要他專心讀書、不要擔心錢的事情，但外婆很辛苦，除了包水餃，有時會去便當店打工，明明腳很不好了，還要站一整天。

小武也不負外婆期待，從小成績優異、常獲獎狀，2010年考上彰化高中。當年，外婆好不容易掙出學費為小武註冊，但接著要繳新生訓練的費用，外婆實在籌不出錢，卻又希望讓孫子安心就學，得知彰中有跟慈濟合作安心助學方案，於是到學校找負責接案的職員，也是慈濟志工秀卿師姊。外婆指出，志工隔天就到家裡家訪了解。

▼小武的外婆總是引導小武朝正向思考，並希望用自己的力量養家，只接受慈濟協助小武的助學。

雖然家中經濟不寬裕，但外婆只願意接受慈濟給予小武的助學補助，認為小武的學費有著落，她打工的錢就可以用在家中房租、水電費等生活開銷，小武也很爭氣，每年都獲得慈濟新芽獎學金。

雖然母親的身心狀況曾經影響小武，但外婆會引導小武朝正向的思考。小武小時候容易稍微與同學爭執就動手，或是遇到許多瑣碎事情覺得不順遂、脾氣就上來，外婆也會慢慢開導小武。認識慈濟後，外婆會引導小武省下零用錢，捐給需要的人，更帶著小武到慈濟環保站做回收，環保站志工也讓小武感覺到溫暖。

▼外婆會帶著小武到慈濟環保站做回收，環保站志工也讓小武感覺到溫暖。

慈濟志工得知小武一直都是在家中的折疊餐桌、茶几讀書，為他準備了書桌、電腦，小武才感覺到：原來有書桌讀起書來是這麼的舒適。小武最後也考上國立大學法律系，如今是國立大學的法學碩士生，更在日前通過律師高考。

▼志工特別準備一台電腦與書桌，讓小武感受到：原來有書桌真的不一樣。

選擇法律這條路，是在小武選選擇大學科系時，回想那陣子常看到報導司法不公、社會觀感不佳的新聞，小武心想：「難道是這樣嗎？」了解後，認為民眾獲得的資訊不一定都是全面的，有的是片面、單方為了增加曝光給予不全的訊息。認真看完判決書的全部內容，小武認為法官都是針對專業去判決，因為法律是有邏輯性的。

小武未來希望朝律師、司法官方面努力，也期許能秉持公平正義，讓弱勢群眾有司法救助的資源。

小武最感恩的就是外婆，以及從小到大有許多貴人的幫忙，包含老師、包水餃打工的老闆等，知道家裡狀況都會給予協助，也感恩慈濟志工只要知道新芽獎學金開始報名就會拿報名表給他填，感恩證嚴法師創立慈濟。

小武表示，這世界很有溫暖，明明是其他人的事情，但社會上很多人自己生活不寬裕卻願意出錢出力，或是企業家有能力出資助，希望自己也能成為一個「有力量助人」的人。

▼志工定期前往小武家，了解小武家的需求與小武的課業。