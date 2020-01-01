綠蠵龜魂斷車城海口岸際　海巡全力保育…帶回安檢所避免曝曬

▲海巡署南部分署第六岸巡隊海口安檢所人員在海口漁港沙灘發現死亡的綠蠵龜，避免日曬先帶回所內 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一隻保育類綠蠵龜1日早上被海巡人員發現陳屍在屏東縣車城鄉海口漁港沙灘，立即通知海洋生物博物館人員協助處理，研判往生不久，由於外表看不出死亡原因，大體由海生館人員帶回解剖，了解死因。

▲▼測量後帶回所內安置。

海巡署南部分署第六岸巡隊海口安檢所於今天上午執行岸際巡查時，在車城鄉海口漁港左側沙灘發現一隻死亡海龜，立即通報國立海洋生物博物館前往協助處理。

海口安檢所人員發現這隻死亡海龜後，立即實施蒐證及量測背甲，長39公分、寬34公分，在等候海生博物館人員前來處理前，避免長時間日照曝曬，由海巡同仁將海龜帶回海口安檢所放置。

後經海生館陳獸醫確認為保育類綠蠵龜，研判海龜死亡時間不久，仍具有研究價值，後續由海生館派員運回進行解剖，並對於海巡署同仁針對海洋生態的保育及維護表示感謝。

第六岸巡隊表示，海巡署秉持海洋生態保育人人有責理念，平時亦積極投入海洋事務相關工作，民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺或其他海洋生物受傷等情事，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

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