海龜卡漁網動彈不得　澎湖海巡連夜搶救！縣府評估擇期野放

記者張君豪／澎湖報導

澎湖縣鳥嶼海岸邊17日晚間驚傳保育類綠蠵龜受困、原來這隻海龜游近岸邊卻被漁網纏繞動彈不得，所幸被海巡署金馬澎分署第七岸巡隊安檢所然員巡邏時發現，海巡人員立刻將纏繞漁網去除，並不斷澆淋海水避免海龜脫水，並連夜通報澎湖縣漁農局人員協助處理，但因晚間已經無船班可移置海龜，海巡署鳥嶼安檢所人員18日搭船班後送評估野放。

▲澎湖縣鳥嶼海岸傳保育類綠蠵龜受困，海巡人員暖心搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖縣鳥嶼海岸傳保育類綠蠵龜受困，海巡人員暖心搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署岐頭安檢所18日清晨順利將海龜送回澎湖縣政府青灣水產試驗所安置，所幸經農漁局專業人員檢視，該受困海龜目前健康狀況良好，並無明顯外傷，農漁局人員評估將擇期野放；海巡署第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示：如民眾在海上水域、岸際發現保育類動物受困受傷，請撥打海巡專線118請海巡人員到場處理。

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