長達半個月！春節「爽休16天」攻略曝　高CP值排休一次看

記者張嘉晏／綜合報導

2020新年剛到來，相信許多人除了迎接嶄新的人生規劃，也很關心今年的連假天數吧！據統計，今年3天以上的連假共有6個，其中最接近的就是農曆春節，只要在春節附近請5天假，就能爽放長達半個月、16天的假期！

根據行政院核定的109年政府機關辦公日曆表，今年一共有366日，總放假日數為115日，其中3日以上的連續假期（併同例假日）共有6個，分別為農曆除夕及春節（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（4日）、中秋節（4日）及國慶日（3日）。

連假之中最長的就是農曆春節了，共有3種請假方式供大家參考：只要請後面的1月30日、31日2天，就可以爽休11天；若是請前面的1月20至22日3天，就可從1月18日休到29日，共12天；如果這些都還不夠，則可以把上述的1月20至22日、30至31日都請掉，將前後2組的週六和週日併起來，總共就有半個月、16天的假日可以好好休息出遊。

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▲2020休假日曆，紅框為請假攻略。點圖可放大。（圖／翻攝自行政院人事行政總處、記者製圖）

不過大家也別忘了補班的部分，由於1月23日小年夜彈性放假，所以2月15日必須補班；再來是「端午連假」，6月26日彈性放假，補班則會提前到6月20日；最後是「中秋連假」，在10月2日彈性放假前，要在9月26日先補班。

除此之外，2021年的元旦為週五，只要請12月28至31日，就能連休9天的假，現在就能開始好好規劃一趟精彩的跨年之旅了！



【連假攻略】一覽表

●元旦請2天，放5天

請1月2、3日，從1日休到5日

●228紀念日請4天，放9天

請2月24、25、26、27日，從2月22休到3月1日

●春節連假

（A）請3天，放12天

請1月20、21、22日，從18日休到29日

（B）請2天，放11天

請1月30、31日，從1月23日休到2月2日

（C）請5天，放16天

請1月20、21、22、30、31日，從1月18日休到2月2日

●清明連假請3天，放9天

請3月30、31日、4月1日，從3月28日休到4月5日

●端午連假請3天，放8天

請6月22、23、24日，從6月21日休到28日

●中秋連假請3天，放8天

請9月28、29、30日，從9月27休到10月4日

●國慶連假請4天，放11天

請10月5、6、7、8日，從10月1日休到11日