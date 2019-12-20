影／「2020請假攻略」曝光！請2天爽休11天　一圖看懂「年假最大化」

▲2020請假攻略，只要請2天就能爽休11天。（圖／翻攝自Facebook／蔡培慧 慧做事真實在）

記者葉國吏／綜合報導

2020倒數11天，不少人會針對連續假期做出「請假攻略」，把年度特休用到最大值，目標就是極可能的連休好幾天。民進黨立委蔡培慧日前就在臉書貼書「請假攻略」，其中只要請2天假就能連休11天。

人事總處表示，行政院已核定109年政府行政機關辦公日曆表，全年366日，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為農曆除夕及春節、（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（4日）、中秋節（4日）及國慶日（3日）。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委蔡培慧日前貼出「2020連假攻略」，其中在農曆春節期間只要請1/30、1/31兩天，就可以爽爽連休11天「cp值最高」；即將到來的聖誕、元旦假期，則可以在12/30、12/31或是1/2、1/3請假「請2休5」。另外，雙十國慶為請4天也可享11天假期；清明節請3天可連休9天。

▲2020休假日曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處、記者製圖）

【連假攻略】快筆記！

●元旦請2天，放5天

請1月2、3日，從1日休到5日

●春節連假

（A）請3天，放12天

請1月20、21、22日，從18日休到29日

（B）請2天，放11天

請1月30、31日，從1月23日休到2月2日

●清明連假請3天，放9天

請3月30、31日、4月1日，從3月28日休到4月5日

●端午連假請3天，放8天

請6月22、23、24日，從6月21日休到28日

●中秋連假請3天，放8天

請9月28、29、30日，從9月27休到10月4日

●國慶連假請4天，放11天

請10月5、6、7、8日，從10月1日休到11日