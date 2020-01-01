批《反滲透法》破壞兩岸交流！陳雪生憂「馬祖台商、學生陷入危機」

▲陳雪生與其他國民黨立委靜坐抗議《反滲透法》。（圖／翻攝陳雪生臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

立法院在去年12月31日召開院會，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，引起民黨團不滿。現任連江立委陳雪生昨日帶領同黨立委在院內靜坐抗議，他表示，《反滲透法》的通過會破壞馬祖與大陸的正常交流，甚至讓在大陸的馬祖籍台商、學生陷入危機。

昨日民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過《反滲透法》。事後，陳雪生在臉書上表示，民進黨所提的《反滲透法》定義模糊、牽涉太廣，且影響的層面太多，一旦通過，連到大陸旅遊都可能會動輒得咎，甚至侵害人民權益，「此舉恐讓台灣回到戒嚴時代。」

陳雪生指出，《反滲透法》明顯違反《憲法》中的「保障人民自由權利」，是不被允許的，「更可怕的是，一旦檢察官認為有接受、資助敵對勢力的臆測，就可以不斷地傳喚約詢，台灣將會變成『特務治國』，且司法恐淪為政治工具，成為任意濫權、整肅異己的打手。」

▲民進黨立委昨日挾著多數席次優勢，表決通過《反滲透法》。（圖／翻攝陳雪生臉書）

對於《反滲透法》通過一事，陳雪生擔心，會讓馬祖與大陸的正常交流蒙上陰影，更讓目前在大陸的馬祖籍台商、學生、青年陷入自危。他表示，「馬祖鄉親與大陸交流行之有年，無論是文化、經濟還是宗教活動的場合，都會有大陸官方出席或是接待，而接待過程中的禮貌性話語，是不是就會被冠上『中共代理人』的紅帽子？」

據悉，《反滲透法》昨日一通過，陳雪生與其他藍委在立法院舉牌靜坐，表達強烈反對。他呼籲，蔡政府要懸崖勒馬，新國會、新民意將在10多天後誕生，「《反滲透法》就交給新國會來好好審查。」

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