人行2019收關　定調穩健貨幣政策「靈活適度」、支持小微企業

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）在2019年收關前，召開貨幣政策會議，提出穩健的貨幣政策要「靈活適度」，不搞大水漫灌，並強調要下大力氣疏通貨幣政策傳導、降低社會融資成本、支持小微企業、建設現代化金融體系等，於今日對外公告。

在該中國人民銀行貨幣政策委員會會議上，對經濟金融形勢進行分析，指出當前主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。

▲大陸央行要實施靈活適度的穩健貨幣政策。（圖／CFP）

人行強調，目前大陸市場貸款市場報價利率全面應用，貸款利率定價市場化程度提高，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強；同時，穩健的貨幣政策體現了逆週期調節的要求，宏觀槓桿率基本穩定，金融風險有效防控。

人行也提醒，國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但經濟下行壓力仍然較大，國際經濟金融形勢錯綜複雜，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯。

為確保整體經濟金融穩健發展，防範重大風險，人行提出，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，不搞大水漫灌，保持物價水平總體穩定。

與此同時，人行將全面做好「六穩」工作。健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，並引導金融機構加大對小微與民營企業的支持力度、健全具有高度適應性與普惠性的現代金融體系、進一步擴大金融高水平雙向開放。

除人行以外，為支持整體經濟發展，大陸銀保監會近日召開自貿試驗區建設專題會議，指出要進一步加強頂層設計，為各自貿試驗區展開改革創新提供金融支持。