抗企業匯率風險　人民銀行：繼續穩步推進人民幣國際化

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／上海報導

人民幣國際化啟動十周年，中國人民銀行（大陸央行）昨（20日）召開工作座談會，擬定未來的工作重點，指出下一步，人行、國家外匯管理局將繼續穩步推進人民幣國際化，幫助企業減少匯率風險，促進投資貿易便利化。

2019年是大陸跨境貿易人民幣結算試點暨人民幣國際化啟動十週年。人民銀行指出，經過10年發展，人民幣計價貨幣功能逐步顯現，支付貨幣功能穩步增強，投融資貨幣功能不斷深化，金融交易功能大幅改進，儲備貨幣功能明顯提升。

▲大陸推動人民幣國際化，而美元是目前國際上的通用貨幣。（圖／路透）

在此之下，該「人民幣國際化工作座談會」指出，下一步的工作重點，將主要圍繞服務實體經濟，幫助企業減少匯率風險，節約匯兌成本，增加融資渠道等，更好的促進投資貿易便利化。

人行副行長潘功勝曾發文解釋，之所以推進人民幣國際化進程，主要起於2008年，國際金融危機爆發後，針對主要儲備貨幣匯率劇烈波動、眾多企業希望使用人民幣降低匯率風險的現實需求。

事實上，今年隨中美貿易摩擦大幅波動，在岸、離岸人民幣曾出現十年來首次雙雙「破7」的跌幅，進幾天於12月16日，才再度於中間價收復7關口，重回6時代，因此推進人民幣國際化，對保持匯率穩定有互相聯動的指標性意義；其次，大陸亦近年積極在國際上，推進人以民幣計價的大宗商品如石油、鐵礦石等，和各項定價、貿易結算機制，增強人民幣的話語權。

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