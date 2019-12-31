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習近平發表新春談話　提香港局勢「牽動大家的心」　

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▲▼大陸國家主席習近平發表新春談話 。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸國家主席習近平發表新春談話 。（圖／翻攝CCTV）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家主席習近平今（31日）晚間發表新春談話，他在回顧2019年取得的成績後，便提到自己日前出席澳門主權移交20週年活動。習近平指出，澳門的成功實踐表明，「一國兩制」完全行得通、辦得到、得人心，「近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。」

大陸央視在晚間七點的新聞聯播播出習近平的新春談話，他指出，2019年，大陸國內生產總值預計將接近100兆元人民幣、人均將邁上1萬美元的台階。三大攻堅戰取得關鍵進展。京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展按下快進鍵，黃河流域生態保護和高質量發展成為國家戰略。

習近平提到，大陸今年將有340個左右的貧困縣「摘帽」、1000多萬人實現脫貧；嫦娥四號在人類歷史上第一次登陸月球背面，長征五號遙三運載火箭成功發射，雪龍2號首航南極，北斗導航全球組網進入衝刺期，5G商用加速推出，這些成就彰顯不同凡響的中國力量。

他指出，前幾天出席澳門回歸20週年慶祝活動，為澳門繁榮穩定感到欣慰，「澳門的成功實踐表明，『一國兩制』完全行得通、辦得到、得人心。近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。」

此外，大陸全國政協上午也舉行新年茶話會，習近平在致詞中提到，要繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護香港、澳門長期繁榮穩定。要堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

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